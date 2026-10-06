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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των ναρκωτικών δεν είναι μόνο οι διώξεις, οι συλλήψεις και οι καταδίκες. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Αυτή της αποτροπής και της θεραπείας. Αυτά είναι εξίσου σημαντικά αν όχι και σημαντικότερα για την κοινωνία.

ΓΙ΄ αυτό και η αθέατη πλευρά της ΥΚΑΝ, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, οι δράσεις που αναπτύσσονται και δεν προβάλλονται, περνούν κάτω από τα ραντάρ της δημόσιας σφαίρας, είναι κινήσεις σημαντικές και χρήσιμες, καθώς έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Συνδέονται με την έγκαιρη παρέμβαση, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη. Ένα τρίπτυχο, το οποίο εάν και εφόσον υλοποιείται συνιστά μια επιτυχή μέθοδο.

ΣΥΜΦΩΝΑ με ρεπορτάζ- παρουσίαση του «Φιλελεύθερου», αυτή η μέθοδος αποφέρει αποτελέσματα, τα οποία γίνονται αντιληπτά στην κυπριακή κοινωνία. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν μόνο τις καταδιώξεις, τις έρευνες, τις συλλήψεις, τις καταδίκες, γιατί αυτές προβάλλονται, υπάρχει κι αυτή η διάσταση.

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ αυτή μέθοδος φαίνεται και από τα στοιχεία της ΥΚΑΝ. Σύμφωνα με αυτά, από το 2020 μέχρι το 2026, οι Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης παρέπεμψαν 1760 άτομα σε θεραπευτικά κέντρα σε παγκύπρια βάση. Η μεγάλη πλειοψηφία αντιμετώπιζε πρόβλημα χρήσης και ένας αριθμός ανήκε στο οικογενειακό / υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Οι αριθμοί ξεκάθαροι: 1760 άτομα σε προγράμματα αντί δίκης.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ συναφώς κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026, η κυπριακή Προεδρία παρουσίασε το σύστημα των Social Intervention Officers, ως κυπριακό μοντέλο για την παραπομπή νέων που έρχονται σε επαφή με το ποινικό σύστημα λόγω ναρκωτικών σε θεραπευτικά κέντρα. Η παρουσίαση προκάλεσε το ενδιαφέρον των όσων συμμετείχαν.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Υπηρεσία της ΥΚΑΝ, όπως συναφώς αναφέρεται, αποτελεί ειδική δομή μέσα σε μια υπηρεσία καταστολής, με στόχο τη μείωση της ζήτησης, την παροχή συμβουλευτικής και την παραπομπή σε θεραπεία. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παράδειγμα ενσωμάτωσης οργανωμένης κοινωνικής παρέμβασης.

ΩΣ εκ τούτου, θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, ότι αυτή η αθέατη πλευρά της ΥΚΑΝ, επειδή είναι χρήσιμη, πρέπει να συνεχίσει και να αναβαθμίζεται συνεχώς. Είναι προς όφελος των πολιτών και της κοινωνία, κι αυτό έχει σημασία.

ΚΙ αυτό αφορά κάθε κρατική υπηρεσία, που συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε αφορά, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ναρκωτικά είτε άλλα ζητήματα, που αφορούν την κοινωνία.