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Δημόσια απολογία προς τον ΑΠΟΕΛ εξέφρασε η Krasava ΕΝΥ Ύψωνα για τη συμπεριφορά του βοηθού προπονητή Ντμίτρο Τσικρίνσκι, του ποδοσφαιριστή Γεβγκένι Σερντιούκ και του μάνατζερ Άλεξ Πάνκοβ στο μεταξύ τους φιλικό, στις 3 Οκτωβρίου στον Αρχάγγελο.

Η ομάδα του Ύψωνα χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά των τριών και την καταδίκασε απερίφραστα, ξεκαθαρίζοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια εσωτερικά πειθαρχικά της όργανα.

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