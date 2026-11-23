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Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση απάντησε ο ΑΠΟΕΛ στην Ομόνοια, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών, η οποία έχει αποκτήσει και πολιτικές προεκτάσεις.

Οι γαλαζοκίτρινοι εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στους πράσινους, θέτοντας τέσσερα ερωτήματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση του συλλόγου, τη σχέση του με πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, καθώς και τη διαγραφή χρέους ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, κάνουν λόγο για «τοξικότητα, κόμπλεξ και ανήθικη συκοφαντία», υποστηρίζοντας ότι «η αξιοπρέπεια δεν εξαγοράζεται» και πως η Ομόνοια δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει τις επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ. Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στον Σταύρο Παπασταύρου, ενώ δεν λείπουν οι αιχμές κατά του ΑΚΕΛ, με τους γαλαζοκίτρινους να υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση του κόμματος δικαίωσε την απόφασή τους να καθυστερήσουν την απάντησή τους κατά 24 ώρες.

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