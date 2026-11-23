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Συγκλονισμός σε ολόκληρη την κοινωνία έχει προκαλέσει ο αδόκητος θάνατος της 17χρονης μαθήτριας του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα, το περασμένο Σάββατο, στην Κακοπετριά.

Στο πένθος έχουν βυθιστεί και τα υπόλοιπα σχολεία, αρκετά από τα οποία, από χθες εκδίδουν ανακοινώσεις και συλλυπητήρια μηνύματα.

Σχετική ανακοίνωση έχει εκδώσει σήμερα και η ΟΕΛΜΕΚ, η οποία καλεί όλους να υποδείξουν πρωτίστως υπευθυνότητα και να αποφεύγουν τις εικασίες και τα πρόωρα συμπεράσματα γύρω από το τραγικό αυτό γεγονός.

Συγκεκριμένα, η ΟΕΛΜΕΚ «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αδόκητο θάνατο της 17χρονης μαθήτριας του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κακοπετριά.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου, με όνειρα και ολόκληρη τη ζωή μπροστά του, συγκλονίζει ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της και στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα τους αυτές τις δύσκολες ώρες. Τη συμπαράστασή μας εκφράζουμε, επίσης, στους συμμαθητές, στις συμμαθήτριες και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου της.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η στήριξη της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας, με τη διασφάλιση της αναγκαίας ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που βιώνουν αυτή την τραγική απώλεια. Πολύ σημαντικό επίσης είναι όλοι να επιδείξουμε υπευθυνότητα και να αποφύγουμε εικασίες και πρόωρα συμπεράσματα.

Με απόλυτο σεβασμό στο πένθος της οικογένειας, θεωρούμε επίσης, αναγκαίο να αναδείξουμε το ευρύτερο ζήτημα της ασφάλειας των ανηλίκων σε εκδρομές που οργανώνονται εκτός του σχολικού πλαισίου, χωρίς υπεύθυνη συνοδεία και επιτήρηση. Η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των παιδιών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Από πλευράς σχολείων, έχουν πλημμυρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συλλυπητήρια μηνύματα, εκφράζοντας τη θλίψη τους.

Μερικά από τα μηνύματα σχολείων που έχουμε εντοπίσει στο διαδίκτυο είναι τα ακόλουθα:

Λύκειο Παλουριώτισσας: «Η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και η μαθητική κοινότητα του Λυκείου Παλουριώτισσας εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την τραγική απώλεια νεαρής μαθήτριας Λυκείου της Λεμεσού σε εξωσχολική εκδρομή στην Κακοπετριά.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, καθώς και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που θρηνεί την απώλειά της.

Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο για μια ζωή που χάθηκε τόσο πρόωρα.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Αιωνία της η μνήμη».

Λύκειο Αγίου Νικολάου: Με μια φωτογραφία με μαύρο φόντο έγραψε «Πενθούμε μαζί σας».

Λύκειο Λινόπετρας: «Η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και η μαθητική κοινότητα του Λυκείου Λινόπετρας εκφράζουν τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά.

Στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένειά της, στους οικείους της, στους φίλους και σε ολόκληρη τη σχολική της κοινότητα σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».

Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου: «Η σχολική κοινότητα του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοφάγου εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για τον τραγικό χαμό της 17χρονης μαθήτριας Λυκείου της Λεμεσού.

Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια της, στους φίλους, στους συμμαθητές και στους εκπαιδευτικούς της.

Ευχόμαστε ολόψυχα τέτοια περιστατικά να σταματήσουν και κανένα παιδί να μη χαθεί ξανά».

Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Ζακακίου: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της μαθήτριας, στους συμμαθητές, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς καις την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους αυτές τις δύσκολες στιγμές».