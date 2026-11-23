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Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό τραγικό και σημειώνοντας ότι έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η Υπουργός επανέλαβε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια της άτυχης μαθήτριας, τονίζοντας παράλληλα ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καμία εμπλοκή στη διοργάνωση τέτοιου είδους εκδρομών, ούτε συμμετέχουν σε αυτές τα σχολεία ή οι Σύνδεσμοι Γονέων.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για εκδρομές που διοργανώνονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές, χωρίς την εμπλοκή των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το Υπουργείο αντέδρασε άμεσα μετά το τραγικό συμβάν, αποστέλλοντας ομάδα εκπαιδευτικών ψυχολόγων για τη στήριξη τόσο των συμμαθητών της 17χρονης όσο και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, η οποία έχει επηρεαστεί βαθιά από την απώλεια.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα παραμείνει στη διάθεση του σχολείου και της οικογένειας, σε συνεργασία και με άλλους αρμόδιους φορείς, εφόσον χρειαστεί περαιτέρω στήριξη.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των μαθητικών εκδρομών, η Υπουργός αποκάλυψε ότι το θέμα έχει τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ θα εξεταστεί και εσωτερικά από το Υπουργείο Παιδείας.

«Είμαστε κάθετοι, χωρίς επίβλεψη τα παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες», υπογράμμισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τους κινδύνους που ενέχουν οι εκδρομές και οι δραστηριότητες ανηλίκων χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη.