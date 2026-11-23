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Την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα Δημοτικά και τα Γυμνάσια, καθώς και την εγκατάσταση φίλτρων που θα περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες μέσω των σχολικών δικτύων, σχεδιάζει η κυβέρνηση της Δανίας από τη νέα σχολική χρονιά του 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας της χώρας, η πρόταση προβλέπει περιορισμούς όχι μόνο στα smartphones, αλλά και σε άλλες προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να περιοριστούν οι περισπασμοί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να συγκεντρώνονται περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία.

«Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς να αποσπάται διαρκώς η προσοχή τους από πράγματα όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ηλεκτρονικές αγορές και τα βιντεοπαιχνίδια», δήλωσε ο Δανός υπουργός Παιδείας, Μάγκνους Χένικε.

Φίλτρα πρόσβασης σε social media, gaming και ηλεκτρονικά καταστήματα

Παράλληλα με την απαγόρευση των κινητών, προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών φίλτρων στα σχολικά δίκτυα, τα οποία θα εμποδίζουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που δεν σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Στους περιορισμούς θα περιλαμβάνονται πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά παιχνίδια και ιστοσελίδες ηλεκτρονικών αγορών, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Ωστόσο, η επιλογή των ιστοσελίδων που θα αποκλείονται δεν θα γίνεται αποκλειστικά σε κεντρικό επίπεδο. Κάθε δήμος και σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ποιο περιεχόμενο θα μπλοκάρεται, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η Δανία ακολουθεί έτσι την κατεύθυνση που έχουν ήδη υιοθετήσει άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, η Νότια Κορέα και η Ιταλία, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις των smartphones στα σχολεία, λόγω ανησυχιών για τις επιπτώσεις τους στη συγκέντρωση και τη συμπεριφορά των μαθητών.



Αντίστοιχες προτάσεις είχαν κατατεθεί τον Ιούνιο στην Πολωνία και την Τσεχία, καθώς το ζήτημα της χρήσης κινητών τηλεφώνων από μαθητές απασχολεί ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

protothema.gr