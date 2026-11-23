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Μια εβδομάδα εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών στη Βουδαπέστη ολοκλήρωσε η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου, με αποκορύφωμα την κοινή συναυλία νέων μουσικών από την Κύπρο και την Ουγγαρία, στις 14 Νοεμβρίου.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 15 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με το ιστορικό Κονσερβατόριο Μπέλα Μπάρτοκ και την Ανώτατη Μουσική Ακαδημία Φέρεντς Λιστ.

Οι νέοι μουσικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κοινές ορχηστρικές δοκιμές, masterclasses και εργαστήρια μουσικής δωματίου, αλλά και να συνεργαστούν με Ούγγρους σπουδαστές. Στα masterclasses δίδαξαν οι Μάρτα Άμπραχαμ (βιολί), Πέτερ Μπάρσονι (βιόλα) και Άγκνες Κάλαι (βιολοντσέλο), ενώ από την πλευρά της κυπριακής Ακαδημίας, οι καθηγητές Βόλφγκανγκ Σρέντερ και Νικόλας Ευθυμίου παρέδωσαν μαθήματα βιολιού και βιόλας σε νέους μουσικούς της Ουγγαρίας.

Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε η επίσκεψη στην Ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης (Budapest Festival Orchestra). Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν από κοντά την προετοιμασία της φημισμένης αυτής ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης Ούγγρου μαέστρου Ιβάν Φίσερ, με σολίστ τη δημοφιλή Γεωργιανή βιολονίστρια Λίζα Μπατιασβίλι.

Η κοινή συναυλία των νέων μουσικών πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου, υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρου Στυλιανού και της Ιλόνα Ντομπσάι- Μέσκο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε έργα των Μπέλα Μπάρτοκ, Αντόνιο Βιβάλντι και Νίκου Σκαλκώτα. Ως σολίστ εκ μέρους της ΜΑΠΚ εμφανίστηκαν ο Ανδρέας Ιωάννου στο βιολί και ο Φίλιππος Σαββινίδης στο βιολοντσέλο. Τη συναυλία άνοιξε η νεαρή βιολοντσελίστα Τζωρτζίνα Σκέντερ με το Πρελούδιο από την πρώτη σουίτα για σόλο βιολοντσέλο του Γ.Σ. Μπαχ.

Η συναυλία τελούσε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουγγαρία και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Βουδαπέστης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Πέτρος Στυλιανού και Ιλόνα Ντομπσάι- Μέσκο.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ουγγαρία Σπυρίδων Βούλγαρης, καθώς και μέλη των διπλωματικών αποστολών Κύπρου και Ελλάδος. Η υποστήριξη των διπλωματικών αρχών ανέδειξε παράλληλα τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας και τον ρόλο της νέας γενιάς καλλιτεχνών στην ενίσχυση των διεθνών πολιτιστικών δεσμών.

Πέρα από τις συναυλίες και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η αποστολή περιλάμβανε επισκέψεις σε ιστορικά και πολιτιστικά τοπόσημα της ουγγρικής πρωτεύουσας, με παρουσία του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας Όμηρου Μαυρομμάτη, καθώς και γνωριμία με την πλούσια μουσική και πολιτιστική της παράδοση.

Η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την εποπτεία των Πρυτανικών Αρχών, συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην καλλιτεχνική αριστεία, τη διεθνή δικτύωση και την ανάδειξη νέων μουσικών υψηλού επιπέδου.

Η Βουδαπέστη αποτέλεσε σημαντικό σταθμό σε’αυτή την πορεία. Κυρίως, όμως, επιβεβαίωσε ότι η συστηματική δουλειά, το καλλιτεχνικό όραμα και οι ουσιαστικές διεθνείς συνεργασίες μπορούν να δημιουργήσουν γέφυρες και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον των νέων μουσικών και ενισχύουν τη θέση της Κύπρου στον διεθνή χάρτη της παραγωγής και προαγωγής του μουσικού πολιτισμού.