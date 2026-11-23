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εκπροσώπους της κατηγορίας των compact SUV. Τα Volkswagen Taigo και T-Cross προσφέρονται πλέον με οικονομικό όφελος που φτάνει έως τις €4.000, δημιουργώντας μια ελκυστική ευκαιρία για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο, πρακτικό και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο. Η νέα προσφορά συνδυάζει τα χαρακτηριστικά που έχουν καθιερώσει τα δύο μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά, με την αποδοτικότητα των κινητήρων 1.0 TSI και 1.5 TSI, την ευκολία του αυτόματου κιβωτίου DSG και την ασφάλεια που συνοδεύει τη φιλοσοφία της Volkswagen.

Το Volkswagen Taigo ξεχωρίζει για τη δυναμική του σχεδίαση και τη χαρακτηριστική γραμμή της οροφής, που παραπέμπει σε SUV Coupé. Απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς που επιθυμούν ένα αυτοκίνητο με νεανικό χαρακτήρα, σύγχρονη αισθητική και ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις. Παράλληλα, διατηρεί την πρακτικότητα που απαιτείται από ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, προσφέροντας λειτουργικούς χώρους και ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Από την άλλη, το Volkswagen T-Cross δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα και την ευελιξία. Με την πιο παραδοσιακή SUV σχεδίασή του, την υπερυψωμένη θέση οδήγησης και την έξυπνη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων, αποτελεί μια ολοκληρωμένη επιλογή για οικογένειες αλλά και οδηγούς που επιθυμούν ένα αυτοκίνητο ικανό να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές καθημερινές ανάγκες.

Martin Meiners

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο μοντέλων είναι η διαθεσιμότητα δύο βενζινοκινητήρων TSI, και οι δύο σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Η έκδοση 1.0 TSI των 116 ίππων προσφέρει την απαιτούμενη απόδοση και οικονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις. Για όσους επιθυμούν περισσότερη δυναμική, η έκδοση 1.5 TSI των 150 ίππων προσθέτει ισχυρές επιταχύνσεις και αυτοπεποίθηση στον αυτοκινητόδρομο, με επίπεδα απόδοσης που ξεχωρίζουν στην κατηγορία, ενώ η τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων (ACT) συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση. Παράλληλα, η πενταετής εργοστασιακή εγγύηση προσθέτει ένα ουσιαστικό στοιχείο σιγουριάς στην αγορά.

Με τη νέα αυτή προσφορά, η Unicars δίνει στους Κύπριους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν δύο καταξιωμένα SUV της Volkswagen με σημαντικό οικονομικό όφελος, χωρίς συμβιβασμούς στους βασικούς τομείς της άνεσης, της ασφάλειας και της καθημερινής χρηστικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την προσφορά και να προγραμματίσουν τη δική τους δοκιμαστική οδήγηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Unicars.

https://www.unicars.com/gr/vw-suv-taigo-t-cross.php