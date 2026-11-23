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Την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων απέσπασε το νέο Kia Seltos στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, με την αξιολόγηση να καλύπτει όλες τις εκδόσεις του με βασικό εξοπλισμό: βενζινοκίνητες και υβριδικές, με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς. Το SUV αξιολογήθηκε βάσει των νέων πρωτοκόλλων του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού για το 2026, τα οποία εξετάζουν την ασφάλεια από την υποστήριξη του οδηγού και την αποφυγή ατυχήματος έως την προστασία κατά τη σύγκρουση και τη διευκόλυνση της διάσωσης. Ξεχώρισε με βαθμολογία 84% στην προστασία κατά τη σύγκρουση και 90% στην ασφάλεια μετά το ατύχημα, ενώ συγκέντρωσε 71% στην αποφυγή συγκρούσεων και 67% στην ασφαλή οδήγηση.

Στις δοκιμές πρόσκρουσης, το Seltos παρείχε καλή προστασία σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος κατά την πλευρική σύγκρουση με παραμορφώσιμο εμπόδιο. Θετικά αξιολογήθηκε και ο κεντρικός αερόσακος, ο οποίος περιορίζει τον κίνδυνο επαφής μεταξύ των εμπρός επιβατών σε πλευρική πρόσκρουση, προστατεύοντας αποτελεσματικά τα κεφάλια τους. Στη μετωπική δοκιμή πλήρους πλάτους, η προστασία όλων των κρίσιμων περιοχών του σώματος και των τριών επιβατών κρίθηκε καλή ή επαρκής. Το μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα K3 της Kia και αξιοποιεί εκτεταμένα χάλυβα υπερυψηλής αντοχής και εξαρτήματα χάλυβα θερμής διαμόρφωσης για την ενίσχυση της ακαμψίας και της προστασίας της καμπίνας.

Στην πρόληψη ατυχημάτων, το σύστημα αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης χρησιμοποιεί κάμερα και ραντάρ για να εντοπίζει οχήματα, πεζούς και ποδηλάτες, προειδοποιώντας τον οδηγό και ενεργοποιώντας αυτόματα τα φρένα όταν χρειάζεται. Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας προσαρμόζει τις παρεμβάσεις της στο επίπεδο εγρήγορσης του οδηγού, ενώ η προειδοποίηση ασφαλούς εξόδου ειδοποιεί τους επιβάτες όταν πλησιάζει ποδηλάτης από πίσω κατά το άνοιγμα της πόρτας. Παράλληλα, το σύστημα παρακολούθησης οδηγού αναγνωρίζει κόπωση, απόσπαση προσοχής και χρήση τηλεφώνου. Ιδιαίτερα αποτελεσματική αποδείχθηκε και η έξυπνη υποβοήθηση ορίου ταχύτητας: σε διαδρομή περίπου 2.000 χιλιομέτρων σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, αναγνώρισε σωστά το όριο στο 87% των περιπτώσεων, που αντιστοιχούσαν στο 94% της συνολικής απόστασης.

Η υψηλότερη επιμέρους επίδοση του Seltos καταγράφηκε στην ασφάλεια μετά το ατύχημα. Το μοντέλο έλαβε την πλήρη βαθμολογία για τις λειτουργίες που διευκολύνουν τον γρήγορο και ασφαλή απεγκλωβισμό των επιβατών από τα σωστικά συνεργεία. Μετά από σύγκρουση, ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα για να περιορίσει τον κίνδυνο δευτερογενών προσκρούσεων, ενώ το προηγμένο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall διαβιβάζει στις υπηρεσίες διάσωσης κρίσιμα δεδομένα για το ατύχημα και τους επιβαίνοντες. Πρόκειται για λειτουργίες που συμπληρώνουν την προστασία της καμπίνας, καλύπτοντας και τα κρίσιμα λεπτά που ακολουθούν μια σύγκρουση.

Στην Κύπρο, η Kia εκπροσωπείται από τη Loutsios Group.