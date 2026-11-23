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Η Διάσκεψη της Γιάλτας μεταξύ 4 και 11 Φεβρουαρίου 1945 στην τότε Σοβιετική Ένωση χώρισε τον μεταπολεμικό κόσμο σε σφαίρες επιρροής και επιχείρησε να ρυθμίσει το διεθνές σύστημα ασφάλειας. Οι ηγέτες των ΗΠΑ, Σοβ. Ένωσης και Βρετανίας, Ρούσβελτ, Στάλιν και Τσόρτσιλ συναντήθηκαν στο μέγαρο Λειβαδιά, που ανήκε στον Λάμπρο Κατσώνη, και αποφάσισαν ερήμην εκατομμυρίων ανθρώπων!

Ο Γάλλος δημοσιογράφος-ιστορικός, Raymond Cartier, έγραψε ότι «η διάσκεψη παρέδωσε στη σοβιετική αυτοκρατορία 100 εκ. Ευρωπαίων». Είχε προηγηθεί η Διάσκεψη της Τεχεράνης (28 Νοεμβρίου-1η Δεκεμβρίου 1943). Στις 9/10/1944, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη Διάσκεψη της Μόσχας μεταξύ του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τσώρτσιλ και του Στάλιν.

Όπως ο Τσώρτσιλ αναφέρει στην αυτοβιογραφία του, πρότεινε η Σοβ. Ένωση να έχει 90% επιρροή στη Ρουμανία και 75% στη Βουλγαρία και η Βρετανία να έχει 90% επιρροή στην Ελλάδα. Ο Τσώρτσιλ πρότεινε επίσης όπως στην Ουγγαρία και στη Γιουγκοσλαβία, Βρετανία και Σοβ. Ένωση να έχουν επιρροή 50%-50%.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έγραψε τη συμφωνία με μπλε μολύβι σε μία χαρτοπετσέτα, την έδωσε στον Στάλιν και, αφού την ενέκρινε, του την επέστρεψε.

«Δεν θα θεωρηθεί πολύ κυνικό αν φανεί πως διευθετήσαμε τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων, με έναν τόσο ‘’πρόχειρο’’ τρόπο; Ας κάψουμε το χαρτί», είπε ο Τσώρτσιλ. «Όχι, κράτα το», απάντησε ο Στάλιν.

Έτσι γράφτηκε η μοίρα λαών και κρατών. Μετά την κυνική μοιρασιά, ένα «Σιδηρούν παραπέτασμα», όπως είπε ο Τσώρτσιλ, έπεσε ως πέλεκυς στις υπό σοβιετική κατοχή κομμουνιστικές, πλέον, «δημοκρατίες».

Οι ηγέτες των κρατών-νικητών της ναζιστικής Γερμανίας σχεδίασαν και συμφώνησαν τον μεταπολεμικό διαμοιρασμό του κόσμου. Ο «κόκκινος στρατός» απείχε μόλις 100 χλμ. από το Βερολίνο, η Βρετανία επιχειρούσε να διασώσει ό,τι απέμεινε από μία ζώνη ασφαλείας γύρω από τη Σοβ. Ένωση και οι Ην. Πολιτείες κοίταζαν προς την Ιαπωνία και τον Ειρηνικό. Στη Διάσκεψη της Γιάλτας:

Επισημοποιήθηκε η πρόθεση των νικητών για τη δημιουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε αντικατάσταση της Κοινωνίας των Εθνών. Απορρίφθηκε πρόταση του Τσώρτσιλ για διαμελισμό της Γερμανίας. Και αποφασίστηκε η εκμηδένιση του γερμανικού μιλιταρισμού, ώστε η Γερμανία να μην απειλήσει ξανά τον κόσμο.

Την περ. Πέμπτη, 19/11/2026, στην πόλη Σένζεν, τη silicon valley της Κίνας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ηγετών των ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας, Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της Οικονομικής Διάσκεψης Ασίας-Ειρηνικού. Η συνάντηση των τριών ηγετών είναι ιστορική αλλά δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με εκείνην της Γιάλτας πριν από 81 χρόνια.

Σήμερα, δεν υπάρχει κοινός εχθρός, δεν υπάρχει κοινή νίκη και ο καθένας από τους τρεις έχει διαφορετική αντίληψη και όραμα για το διεθνές σύστημα. Η μη ύπαρξη συγκεκριμένης ατζέντας από τους Κινέζους επέτρεψε και στους τρεις ηγέτες να θέσουν θέματα που ενδιαφέρουν αμεσότατα τα δικά τους εθνικά συμφέροντα και πολιτικές.

Το 1945 είχε διαμορφωθεί ένας συσχετισμός ισχύος που εστίαζε στη συγκρουσιακή αντιπαράθεση Δύσης, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, και Ανατολής, με ηγέτιδα τη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποια είναι τα όρια ισχύος του καθενός και μέχρι πού φτάνουν ή και πώς επιβάλλονται σε ένα εντεινόμενο άναρχο διεθνές σύστημα.

ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες επιδιώξεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εστιάζει στα πυρηνικά και επιμένει στην αποπυρηνικοποίηση. ΗΠΑ και Ρωσία έχουν την πλειοψηφία πυρηνικών κεφαλών. Η Κίνα προσπαθεί να τους ακολουθήσει. Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς σε μια οιονεί προσπάθεια να επαναφέρει το Δόγμα Μονρόε. Ζήτησε, επίσης, αύξηση των εξαγωγών αμερικανικών προϊόντων στην Κίνα.

Η μεγάλη ανησυχία των ΗΠΑ είναι οι τεχνολογικοί και οικονομικοί καλπασμοί της Κίνας, η στρατιωτική της αποθηρίωση και οι προσπάθειές της να αποδείξει ότι μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς και τη δική της ενεργό διπλωματική συμμετοχή.

Ο Σι Τζινπίνγκ, οργανωτής και οικοδεσπότης της τριμερούς συνάντησης, επέμεινε στην ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, ενώ συντηρεί και τις σχέσεις του Πεκίνου με μια Ρωσία που είναι μεν πυρηνική δύναμη αλλ’ όχι τεχνολογική ή οικονομική.

Το Πεκίνο δεν αφίσταται των διεκδικήσεών του για την Ταϊβάν, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει και υλοποιεί τον αιώνα της Κίνας, δηλ. την 100ετηρίδα από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος (2049). Μέχρι τότε, η Κίνα επιδιώκει να αναδειχθεί στην αδιαμφισβήτητη υπερδύναμη του κόσμου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις άλλες δυνάμεις και το διεθνές σύστημα.

Πέντε χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν επιδίωξε να αποδείξει ότι οι κυρώσεις της Δύσης και ειδικά της Ευρώπης εναντίον της Ρωσίας απέτυχαν. Από την άλλη, πέτυχε να είναι ομοτράπεζος των Τραμπ και Σι, πράγμα που ενισχύει την εικόνα του στο εσωτερικό. Το Ουκρανικό είναι ένα αγκάθι και για τους τρεις:

Ο Τραμπ θέλει να τελειώνει ο πόλεμος επειδή, συν τοις άλλοις, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις πλουσιότατες γαίες της χώρας. Ο Πούτιν απαιτεί κατοχή σημαντικού τμήματος της Ουκρανίας. Η Κίνα δεν εμπλέκεται, αλλά δεν θέλει κατάρρευση της Ρωσίας με την οποία συνεργάζεται επικερδώς.

Η συνάντηση της Σένζεν έφερε στο προσκήνιο και το θέμα του Ιράν, σε συνάρτηση προς τα στενά του Ορμούζ και την ενεργειακή κρίση, που δεν συμφέρει σε κανέναν και περισσότερο στην «αχόρταγη», ενεργειακά, Κίνα.

Υπάρχει και ένα άλλο, κρίσιμο πρόβλημα: Δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ότι οι αποφάσεις των τριών θα γίνουν αποδεκτές από τις αναδυόμενες δυνάμεις: Ιαπωνία, Ινδία, Ν. Αφρική, Βραζιλία, Ν. Κορέα και, φυσικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή και αν ήταν η μεγάλη απούσα από τη συνάντηση στη Σένζεν. Το 1945, η Βρετανία ήταν παρούσα στον σχεδιασμό του νέου διεθνούς συστήματος. Σήμερα, η ΕΕ είναι απλός αλλ’ ανήσυχος παρατηρητής. Αυτό συμφέρει στη Ρωσία επειδή επιζητεί να είναι ο αποκλειστικός συνομιλητής των ΗΠΑ.

Όμως, ούτε η Ουάσιγκτον ούτε το Πεκίνο θέλουν υποβάθμιση ή παραμερισμό της Ευρώπης επειδή είναι οικονομική υπερδύναμη. Το άλυτο πρόβλημα της ΕΕ είναι ότι δεν έχει κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Σε έναν ανασφαλή και άναρχο κόσμο με δραματικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και πολέμους, η Ευρώπη των αξιών και της δημοκρατίας είναι τραγικά αμέτοχη… Σήμερα δεν υπολογίζονται τόσο ο αριθμός αρμάτων, στρατευμάτων ή πυρηνικών κεφαλών όσο η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, τα διαστημικά συστήματα, η παραγωγή μικροεπεξεργαστών, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές και η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, τις οποίες εποφθαλμιούν αδίστακτα κυρίως ΗΠΑ και Κίνα.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι: Ο πιθανός σχεδιασμός του νέου κόσμου θα γίνει και με την Ευρώπη ή απλώς με αντικείμενο την Ευρώπη;