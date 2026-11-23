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Τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους χαμηλοσυνταξιούχους θα αγγίξει το νέο πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Ουσιαστικά, με τα μέτρα που βρίσκονται υπό επεξεργασία, θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο κοινωνικό δίχτυ προστασίας, με στόχο τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, στο πλαίσιο του κοινωνικού φιλελευθερισμού τον οποίο προτάσσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης ως βασικό πυλώνα του προγράμματος διακυβέρνησης του.

Στόχος των μέτρων είναι ο περιορισμός του κόστους των βασικών αγαθών, η συγκράτηση του ενεργειακού κόστους και η περαιτέρω ενίσχυση των ευάλωτων πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ενόψει και των Χριστουγέννων, τα μέτρα θα ενισχύουν στοχευμένα τα εισοδήματα των νοικοκυριών και, παράλληλα, θα δίνουν ανάσα από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια.

Αρμόδια κυβερνητική πηγή δήλωσε πως από τα έκτακτα μέτρα στήριξης θα επωφεληθεί η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, επισημαίνοντας πως σε αυτά περιλαμβάνονται και κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά.

Μεταξύ των μέτρων θα περιλαμβάνεται και η καταβολή εφάπαξ έκτακτης οικονομικής στήριξης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Το νέο πακέτο μέτρων θα ανακοινώσει την Τετάρτη, σε διάγγελμά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα οφέλη από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, καθώς και από την οικονομική ανάπτυξη, θα μετακυλιστούν στην κοινωνία.

Πρόκειται, όπως δήλωσε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, για διψήφιο αριθμό μέτρων, τα οποία θα προστεθούν, όπως εξήγησε, στα μέτρα που ήδη εφαρμόζει η Κυβέρνηση και ξεπερνούν το €1 δισ.

Σβήνουν και γράφουν μέτρα



Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης έκανε ασκήσεις επί χάρτου, αξιολογώντας διάφορα σενάρια σε σχέση με την τελική μορφή που θα λάβουν τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης.

Επιπρόσθετα, εξετάζεται και το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, σε συνδυασμό με τα περιθώρια που έχει το κράτος.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως τα νέα μέτρα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν και θα «κλειδώσουν» λίγο πριν από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Περιμένουν σήμα από τις Βρυξέλλες για μειώσεις φόρων

Την ίδια ώρα, οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις Βρυξέλλες, σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε η Δημοκρατία για μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο οποίος έχει μειωθεί στα 2,1 σεντ το λίτρο.

Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν το θέμα συζητείτο στη Βουλή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είχε αναφέρει πως, εάν συναινέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί τον Ιανουάριο.



Παράλληλα, οι κυπριακές Αρχές ασκούν πιέσεις στην Κομισιόν και για το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει η Κύπρος παρέκκλιση από την ΕΕ, ώστε να μειωθεί κάτω από τα ελάχιστα όρια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης.



Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, από την 1η Δεκεμβρίου 2026 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027.

Συγκεκριμένα, διατηρείται η φορολογική ελάφρυνση κατά 8,33 σεντ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να παραμένει μειωμένος στη βενζίνη από €0,429 σε €0,359 ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης από €0,40 σε €0,33 ανά λίτρο.

Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, σε μειώσεις τιμών προχώρησαν και εταιρείες πετρελαιοειδών στην Κύπρο. Τον χορό των μειώσεων άνοιξε η ΕΚΟ και ακολούθησε η Shell Κύπρου.

Πάντως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε καλέσει όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των καυσίμων, της ενέργειας και του λιανικού εμπορίου να συμβάλουν έμπρακτα στην ανακούφιση των πολιτών, τονίζοντας πως απαιτείται «συμμαχία ευθύνης», στην οποία ο καθένας θα συνεισφέρει όσα του αναλογούν.

Τα μέτρα που θα «τρέχουν» το 2027

Την ίδια ώρα, για ολόκληρο το 2027 θα συνεχιστεί η κλιμακωτή επιδότηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για τους ευάλωτους όσο και για τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Επιπρόσθετα, για την ίδια περίοδο θα εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε βασικά είδη καθημερινής ανάγκης, μεταξύ των οποίων φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων και είδη γυναικείας υγιεινής.

Παράλληλα, μέχρι τις 31 Μαΐου 2027 θα συνεχιστεί η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά, ενώ το μέτρο επεκτείνεται σε πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως ψωμί, γαλακτοκομικά προϊόντα, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές.