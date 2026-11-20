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Σε τρία μέτωπα εξελίσσεται η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων και ανακούφισης των νοικοκυριών από την ακρίβεια, με τις παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, τις αποφάσεις της Βουλής και τη στάση των εταιρειών πετρελαιοειδών να συνθέτουν το σκηνικό των εξελίξεων.

Η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας για μια «συμμαχία ευθύνης», με στόχο τη μείωση των τιμών στα πρατήρια καυσύμων και ευρύτερα στο λιανικό εμπόριο, έφερε στο προσκήνιο τον ρόλο των εταιρειών, προκαλώντας και κάποιες αντιδράσεις στην αγορά.

Την ίδια ώρα, η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παράταση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα κατά 8.33 σεντ το λίτρο μέχρι και τον Μάρτιο του 2027, με τα κόμματα, όμως, να ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών.

Στο τρίτο μέτωπο, η Βουλή άναψε το πράσινο φως για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των καυσίμων, με την υποχρεωτική αναγραφή των φόρων και των επιμέρους χρεώσεων στις αποδείξεις των πρατηρίων. Οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο μερικής αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία αποτυπώνεται εν μέρει στην κυπριακή αγορά.

Χθες, πάντως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προανήγγειλε νέα μέτρα στήριξης ενόψει των Χριστουγέννων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Πρόσκληση για «συμμαχία ευθύνης»

Σε «συμμαχία ευθύνης» για μείωση των τιμών των καυσίμων και των βασικών αγαθών στο λιανικό εμπόριο κάλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΟ να μειώσει μέχρι και 10% την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και μέχρι 5% τις τιμές των καυσίμων στους προνομιακούς της πελάτες.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με κρατικές παρεμβάσεις», υποδεικνύει σε γραπτή δήλωση του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και καλεί όλες τις εταιρείες καυσίμων και λιανικού εμπορίου να προχωρήσουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες.

Προαναγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης ενόψει Χριστουγέννων, ο Πρόεδρος αναφέρει στη δήλωσή του ότι «η Κυβέρνηση συνεισφέρει με σχέδιο και όχι λαϊκισμούς» και επισημαίνει ότι «τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών, εργαζομένων και επιχειρήσεων έχουν ήδη ξεπεράσει το ένα δισ. ευρώ».

Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη, πάντως, δεν αποτελεί πρακτική χωρίς διεθνή προηγούμενα. Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα ήταν αυτά του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα διυλιστήρια για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Αύγουστο, ο οποίος είχε καλέσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τιμές προς όφελος των αμερικανικών οικογενειών.

Σκεπτικισμός στην αγορά

Η προεδρική παρέμβαση εισέπραξε κοινωνική επιδοκιμασία αλλά και προβληματισμό εκ μέρους των άλλων εταιρειών καυσίμων.

Άδικη και άτοπη χαρακτηρίζει τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Petrolina Ντίνος Λευκαρίτης, υποδεικνύοντας στον «Φ» ότι όλες οι εταιρείες ανακοινώνουν κατά καιρούς πακέτα προσφορών. Ο κ. Λευκαρίτης επικαλέστηκε το καθημερινό Παρατηρητήριο Τιμών, επισημαίνοντας ότι οι τιμές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα, γεγονός που, όπως υποστήριξε, καταδεικνύει ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός. «Κάθε εταιρεία δικαιούται να κάνει διαφημιστικά», κατέληξε.

Η εκτελεστική διευθύντρια της Esso, Νατάσα Πηλείδου, επισήμανε ότι «όλες οι εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες για μειώσεις και διαφημιστικές προσφορές, διότι αναγνωρίζουν τις πιέσεις τις οποίες υφίστανται από το κόστος της ενέργειας τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις». Επισήμανε, ακόμη, ότι «οι τιμές μειώνονται απ’ όλες τις εταιρείες, επειδή ακριβώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός».

Ομόφωνα η Βουλή

Με αιτήματα για πρόσθετα μέτρα στήριξης συνόδευσε την έγκριση του κυβερνητικού νομοσχεδίου για παράταση της μείωσης του ειδικού φόρου στα καύσιμα η Βουλή. Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα την παράταση του μέτρου έως την 31η Μαρτίου 2027.

Οι πολιτικές δυνάμεις χαιρέτισαν στο σύνολό τους τις παραστάσεις του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, προς τις Βρυξέλλες για μηδενισμό του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα. Τα διαβήματα του κ. Κεραυνού δεν έτυχαν ακόμα απάντησης από την Κομισιόν.

Τη λήψη πρόσθετων μέτρων ζήτησαν ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ. Ειδικότερα, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, επισήμανε ότι η Κυβέρνηση έχει αποκομίσει €538 εκ. πρόσθετα έσοδα από την άνοδο των τιμών και επέκρινε την Κυβέρνηση ότι δεν ανταπέδωσε αυτά τα ποσά προς στήριξη των νοικοκυριών. Ο κ. Δαμιανού κατηγόρησε την Κυβέρνηση για μειωμένη κοινωνική ευαισθησία και αντανακλαστικά και υπέδειξε ότι συνιστά αδήριτη ανάγκη η πρόσθετη στήριξη της κοινωνίας.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, χαιρέτισε την παράταση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα, αλλά επέμεινε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει μια ολιστική και μακροπρόθεσμη πολιτική για την ενέργεια. Κάκισε συν τω χρόνω τον τρόπο με τον οποίο προτεραιοποιείται η κατανομή των δαπανών, λέγοντας ότι η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται σε ανελαστικές δαπάνες και όχι προς όφελος των ευάλωτων νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης.

Το ΕΛΑΜ, διά του Μάριου Πελεκάνου, χαιρέτισε τη διαχείριση του υπουργού Οικονομικών, αλλά τόνισε την ανάγκη για λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης των χαμηλομεσαίων. Ανέφερε, παράλληλα, ότι το κόμμα του έχει καταθέσει προτάσεις νόμου στη Βουλή αλλά και εισηγήσεις στην εκτελεστική εξουσία για να δοθούν ανάσες σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Μειώσεις στα καύσιμα

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ως απότοκο των μειώσεων των διεθνών τιμών, από τις 22 Οκτωβρίου η τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων μειώθηκε κατά 16 σεντ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης κατά 4 σεντ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 8 σεντ το λίτρο. Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ στη διεθνή αγορά παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα των προηγούμενων εβδομάδων (όταν είχε φτάσει τα 115 δολάρια το βαρέλι), κυμαινόμενη χθες γύρω στα 92 δολάρια.

Αναλυτικά οι αποδείξεις

Τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν πώς διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων δίνει πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ και προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας Νίκου Γεωργίου, την οποία υπερψήφισε χθες η Ολομέλεια της Βουλής.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2027, στις αποδείξεις και τα τιμολόγια των πρατηρίων θα αναγράφονται ξεχωριστά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο ΦΠΑ, η εισφορά στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών και το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση αυτών των επιβαρύνσεων.

Στόχος της ρύθμισης είναι να γνωρίζουν πλέον οι πολίτες πόσα από τα χρήματα που πληρώνουν καταλήγουν στο κράτος και να ενισχυθεί ο έλεγχος της αγοράς. Η διαφάνεια δεν συνεπάγεται από μόνη της μείωση των τιμών, επιτρέπει ωστόσο στους καταναλωτές να έχουν σαφέστερη εικόνα των πραγματικών χρεώσεων.