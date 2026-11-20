Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι αποκαλύψεις διεθνών κοινοπραξιών δημοσιογράφων αναφορικά με τη διαρροή εκατομμυρίων εγγράφων της Deutsche Bank περιλαμβάνουν για την ώρα μια συγκεκριμένη αναφορά για σχετιζόμενη με την Κύπρο υπόθεση.

Αυτή αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ρώσου μεγιστάνα Όλεγκ Ντεριπάσκα. Ο τελευταίος είχε αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα κι απασχόλησε την ερευνητική επιτροπή της Κύπρου για τις κατ΄ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, ενώ φερόταν να συνδέεται με κυπριακή εταιρεία. Ο 58χρονος τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις και παρουσιάζεται από διάφορα ΜΜΕ ως επιχειρηματίας του στενού κύκλου του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Βέβαια, από τις αποκαλύψεις των εγγράφων της γερμανικής τράπεζας, δεν προκύπτει -τουλάχιστον για την ώρα- κάποια ξεκάθαρη παρανομία σε σχέση με τις κυπριακές δραστηριότητες.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde και οι New York Times είναι δυο από τα γνωστά Μέσα Ενημέρωσης που αναλύουν την υπόθεση Ντεριπάσκα. Αυτό που προκύπτει από τα έγγραφα της Deutsche Bank είναι ότι αρμόδιοι λειτουργοί της τράπεζας το 2020 εντόπισαν ύποπτες διακινήσεις χρηματικών ποσών που ενδεχομένως να παρέπεμπαν σε «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».

Η Le Monde γράφει, χαρακτηριστικά, ότι η τράπεζα «εξετάζοντας τις χρηματοοικονομικές ροές μέσα στο δίκτυο, υπολόγισε ότι κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ είχαν διακινηθεί, με πλήρη ατιμωρησία και χωρίς εμπόδια επί σειρά ετών, μέσω ενός περίπλοκου πλέγματος υπεράκτιων οντοτήτων, αποτελούμενου κυρίως από ύποπτες εταιρείες-κελύφη με έδρα το Χονγκ Κονγκ, την Κύπρο και διάφορες χώρες της Καραϊβικής».

Η Le Monde αναφέρει, ακόμη, ότι από τα έγγραφα της Deutsche Bank προκύπτει πως κάποιες εκ των προαναφερθεισών εταιρειών συνδέονται με τον Όλεγκ Ντεριπάσκα, ιδρυτή του παγκόσμιου κολοσσού αλουμινίου Rusal.

Κάπου εκεί μπαίνει στο κάδρο και η Κύπρος, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα. Σημειώνει πως η εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών Volta Metals που εξυπηρετείται από γνωστό δικηγορικό γραφείο της Κύπρου, δήλωνε ότι αποτελούσε «μέρος της εταιρικής δομής της ιδρυθείσας από τον Ντεριπάσκα Rusal».

Ωστόσο, η δημοσιογραφική έρευνα δεν αναδεικνύει παρανομία για την εγγεγραμμένη στην Κύπρο Volta Metals, ούτε για την κυπριακή εταιρική οντότητα που της παρέχει υπηρεσίες. Γίνεται μόνο αναφορά σε έναν Γάλλο πολίτη, τον Abraham Danino, ο οποίος ίδρυσε την Volta και σχετίζεται με τον Ντεριπάσκα.

Να σημειωθεί πως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», ο Ντεριπάσκα πολιτογραφήθηκε Κύπριος στις 29/3/2017. Ωστόσο, η κυπριοποίησή του δεν ήταν ανώδυνη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 6/4/2018 η κυβέρνηση των Η.Π.Α. αποφάσισε όπως τον εντάξει σε λίστα κυρώσεων, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι άσκησαν πιέσεις στην Κύπρο για ανάκληση της υπηκοότητας στον Ντεριπάσκα. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν πως μέσω της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη μπορούσε να δημιουργήσει τραπεζικούς λογαριασμούς και να διακινήσει χρήματα παρακάμπτοντας έτσι τις κυρώσεις.