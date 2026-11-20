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Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027 έχουν περιθώριο οι πολίτες που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο net metering να υποβάλουν τα απαραίτητα έντυπα και σχέδια στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), προκειμένου να προχωρήσει ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής τους εγκατάστασης.

Πρόκειται για τη νέα προθεσμία που αποφασίστηκε μετά την παράταση που αποφάσισε να παραχωρήσει η ΑΗΚ, ανταποκρινόμενη, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, σε αιτήματα πελατών και συνδέσμων.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η μέθοδος net metering έχει αντικατασταθεί από το net billing. Στο προηγούμενο σχέδιο, δηλαδή στο net metering, είχαν δικαίωμα να ενταχθούν όσοι είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ακόμη και αν δεν είχαν προχωρήσει στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού τους συστήματος.

Ωστόσο, η ευελιξία που δόθηκε σε εκείνους τους αιτητές δεν σημαίνει ότι μπορούν να παραμείνουν στο προηγούμενο καθεστώς επ’ αόριστον, καθυστερώντας την εγκατάσταση και τη λειτουργία των οικιακών τους φωτοβολταϊκών επειδή, είτε δεν έχει ολοκληρωθεί η κατοικία τους, είτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους.

Αντίθετα, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες, τις οποίες θα πρέπει να τηρήσουν προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα παραμονής τους τους στο net metering.

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η ΑΗΚ είχε αρχικά καθορίσει ως καταληκτική ημερομηνία την 27η Νοεμβρίου 2026 για την υποβολή των απαραίτητων εντύπων και σχεδίων, ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Εντούτοις, έπειτα από αιτήματα πελατών και συνδέσμων, η Αρχή αποφάσισε να παραχωρήσει παράταση.

Οι δύο ημερομηνίες

Συγκεκριμένα, με βάση τη νεότερη απόφαση της ΑΗΚ, η ολοκλήρωση του ελέγχου και η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 14 Μαΐου 2027.

Για να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα έντυπα και σχέδια για τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής τους εγκατάστασης το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Ουσιαστικά, με τη νέα ρύθμιση παρέχεται χρονικό περιθώριο περίπου ενάμιση έτους για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, με αφετηρία την τελευταία ημέρα κατά την οποία γίνονταν δεκτές αιτήσεις για ένταξη στο net metering.

Συνεπώς, όσοι είχαν υποβάλει εγκαίρως αίτηση αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, καλούνται να κινηθούν εντός των νέων προθεσμιών, ώστε να μην απολέσουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το προηγούμενο καθεστώς.

Θα πρέπει να τονιστεί ξανά πως τα πιο πάνω αφορούν μόνο όσους είχαν υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31/12/2025. Όσοι αιτήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία εντάσσονται στο net billing.

Net metering και net billing

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και με τις περικοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών εξακολουθεί να αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή σήμερα, είτε μέσω net metering, είτε μέσω net billing.

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο μεδόθων είναι στον τρόπο υπολογισμού και συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας με την κατανάλωση. Η αλλαγή αυτή ναι μεν επηρεάζει το όφελος για τον καταναλωτή και μπορεί να επιμηκύνει την περίοδο απόσβεσης της επένδυσης του, εντούτοις, παραμένει μια μέθοδος η οποία μειώνει σε μεγάλο βαθμό τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ειδικότερα, στο net metering πραγματοποιείται συμψηφισμός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με εκείνη που καταναλώνεται, με τον υπολογισμό να γίνεται σε κιλοβατώρες.

Εν αντιθέσει, στο net billing ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με βάση τη χρηματική αξία της παραγόμενης ενέργειας, σε σχέση με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από το δίκτυο.

Επομένως, ενώ στο net metering το βασικό κριτήριο είναι η ποσότητα της ενέργειας, στο net billing καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αξία της παραγόμενης σε σχέση με το κόστος της κιλοβατώρας όταν καταναλώνεται και αντλείται από το δίκτυο.