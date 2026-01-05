Το 2026 φέρνει μαζί του αλλαγές και στην οικιακή πράσινη ενέργεια. Από τη μια σταματά το σχέδιο «Φωτοβολταϊκά για όλους» και από την άλλη τροποποιείται ο τρόπος συμψηφισμού παραγωγής και κατανάλωσης για όσα νοικοκυριά έχουν φωτοβολταϊκά συστήματα και πολλοί καταναλωτές διερωτώνται τι τελικά συμφέρει.

Η απλή απάντηση είναι ότι το net metering προσφέρει περισσότερα οφέλη στους καταναλωτές, αφού ουσιαστικά χρησιμοποιούν το δίκτυο ως έμμεση αποθήκευση της ενέργειας που παράγουν και αργότερα το απόγευμα και το βράδυ, αντλούν πίσω όση ενέργεια χρειάζονται με συμψηφισμό της κιλοβατώρας.

Εν αντιθέσει, στο net billing, ο συμψηφισμός γίνεται με βάση την τιμή της κιλοβατώρας τη στιγμή που παράγεται και τη στιγμή που αντλείται από το δίκτυο. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής θα κληθεί να πληρώσει τη διαφορά στη τιμή σε σχέση με τη στιγμή που παρήγαγε και έδωσε στο δίκτυο και την τιμή της κιλοβατώρας τη στιγμή που άντλησε ενέργεια από το δίκτυο.

Άρα, πρώτα συμφέρει το net metering, όμως ουσιαστικά και τα δύο είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή, παρά να μην έχει καθόλου φωτοβολταϊκά.

Ζακ