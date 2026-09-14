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Πριν φτάσουν τα συνεργεία της ΑΗΚ, έπιασαν δουλειά τα συνεργεία του ξηλώματος. Αρκετοί ιδιοκτήτες φαίνεται πως διάβασαν τις προειδοποιήσεις για ελέγχους και έσπευσαν να αφαιρέσουν φωτοβολταϊκά που είχαν εγκαταστήσει χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Η πράσινη μετάβαση αποδείχθηκε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ευκολότερη από τη μετάβαση στη νομιμότητα, συμβαίνει συχνά στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής, πάντως, η ΑΗΚ εντόπισε 22 παρανομίες σε 77 ελέγχους, με ξενοδοχεία, χώρους εστίασης και καταστήματα στο κάδρο. Τα οικιακά συστήματα θα πάρουν σειρά αργότερα.

Προφανώς, κάποιοι υπολόγισαν πόσο ρεύμα θα εξοικονομούσαν, αλλά άφησαν τις άδειες εκτός λογαριασμού. Τώρα τρέχουν να κατεβάσουν τα πλαίσια πριν τους ανεβάσει η ΑΗΚ την πίεση. Διότι άλλο να σου χαρίζει ο ήλιος ενέργεια και άλλο να θεωρείς ότι σου δίνει μαζί και άδεια σύνδεσης στο δίκτυο δωρεάν.

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