Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μίλησε και ο Τσουρούλλης για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Εμ τι; Όλοι μιλούν.

Διαβάσαμε στο sigmalive πως, θέλοντας να περιγράψει το εύρος των δυνατοτήτων του Μαζωνάκη, ο Τσουρούλλης χρησιμοποίησε χαρακτηριστικές συγκρίσεις με σημαντικούς καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη.

«Κατά την άποψή μου ήταν και Freddie Mercury, ήταν και Στράτος Διονυσίου μαζί. Ήταν δηλαδή ο Robbie Williams της Ελλάδας», είπε. Όπως πρόσθεσε, ο Μαζωνάκης μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση ανάμεσα σε εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής.

«Μπορούσε να τραγουδήσει και pop και rock και hip-hop. Και λαϊκό και ρεμπέτικο, ό,τι θέλεις, τα πάντα».

Ευτυχώς που δεν είπε πως ήταν και Σπρίνγκστιν ή Ντίλαν, διότι θα πήγαινα στα δικαστήρια. Μαραζώσαμε όλοι, αλλά δεν θα λέμε και ό,τι μας κατέβει.

ΧΡΥΜΑ