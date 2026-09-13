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Σήμερα, στις 19:30, θα ξεκινήσει η «λαϊκή αγρύπνια» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετίσουν από κοντά.

Η τελετή θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ως φόρος τιμής στη μνήμη του τραγουδιστή. Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα και, για τον λόγο αυτό, η οικογένειά του επέλεξε τον συγκεκριμένο ναό για το τελευταίο «αντίο».

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει έκκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

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