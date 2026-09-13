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Πέντε ξεχωριστά εργοστάσια, ένα αυτοκίνητο κάθε 10 δευτερόλεπτα και ένα λιμάνι ακριβώς δίπλα στις γραμμές παραγωγής. Το εργοστάσιο της Hyundai στην Ulsan είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές εγκαταστάσεις παραγωγής αυτοκινήτων στον πλανήτη.

Στη νοτιοανατολική ακτή της Νότιας Κορέας, στο εργοστάσιο της Hyundai στην Ulsan, οι αριθμοί είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτοί στο αληθινό τους μέγεθος. Αυτό το βιομηχανικό μεγαθήριο παράγει 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα τον χρόνο, τα οποία ελέγχονται επιτόπου και στη συνέχεια φορτώνονται στα πλοία χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν οδικώς ή σιδηροδρομικώς μέχρι κάποιο μακρινό λιμάνι.

Αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση των αριθμών αυτών, πρόκειται για σχεδόν διπλάσια παραγωγή από το σύνολο των αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024 σε 25 εργοστάσια. Επίσης, η ετήσια παραγωγή της Ulsan θα ήταν επίσης αρκετή για να καλύψει περίπου το 98% των συνολικών πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ιταλία μέσα σε μία χρονιά.

Η εγκατάσταση καλύπτει έκταση σχεδόν 4,86 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, όσο περίπου μία ολόκληρη μικρή πόλη. Στο τεράστιο συγκρότημα λειτουργούν πέντε εργοστάσια παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεις κατασκευής κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι πρόκειται για τη μοναδική αυτοκινητοβιομηχανική εγκατάσταση στον κόσμο που διαθέτει δικό της λιμάνι μέσα στο ίδιο το εργοστασιακό συγκρότημα. Από το λιμάνι αυτό περίπου το 75% της ετήσιας παραγωγής της Ulsan εξάγεται σε περισσότερες από 200 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην Ulsan κατασκευάζονται συνολικά 17 διαφορετικά μοντέλα, από τα δημοφιλή Hyundai Santa Fe και Tucson έως ολόκληρη τη γκάμα της Genesis. Οι γραμμές παραγωγής λειτουργούν για περίπου 18 ώρες την ημέρα, ενώ η Hyundai έχει ήδη προγραμματίσει την έναρξη λειτουργίας και έκτου εργοστασίου.

Το έκτο εργοστάσιο θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή μέσα στο 2026. Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα που θα κατασκευάζονται εκεί θα είναι το επερχόμενο Genesis GV90, ένα μεγάλο πολυτελές ηλεκτρικό SUV.

Η ιστορία της Ulsan είναι σχεδόν τόσο ενδιαφέρουσα όσο και το σημερινό της μέγεθος. Το εργοστάσιο άνοιξε το 1968, μόλις έναν χρόνο μετά την ίδρυση της Hyundai. Αρχικά, όμως, δεν είχε τη σημερινή μορφή ούτε παρήγαγε αποκλειστικά μοντέλα της Hyundai. Η εγκατάσταση ξεκίνησε ως ένα μικρό εργοστάσιο συναρμολόγησης της Ford, όπου κατασκευάζονταν χειροποίητα Ford Cortina για την τοπική αγορά.

Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Το ένα εργοστάσιο διαδέχεται το άλλο, ενώ ανάμεσα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις υπάρχουν περίπου 600.000 δέντρα. Η περιήγηση οδηγεί τελικά στο Εργοστάσιο 5, το οποίο κατασκευάστηκε το 1979 – αρχικά για να παράγει χειροποίητα αμαξίδια του γκολφ.

Σήμερα, η ίδια εγκατάσταση φιλοξενεί την παραγωγή αρκετών ιδιαίτερα σημαντικών μοντέλων. Από τις γραμμές της βγαίνουν τα Genesis G70, G80 και G90, μαζί με το Hyundai Palisade και το υδρογονοκίνητο Hyundai Nexo. Στην ίδια μονάδα κατασκευάζονται επίσης οι μπαταρίες για το ηλεκτρικό Genesis G80.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής και τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο, τα αυτοκίνητα μεταφέρονται σε έναν τεράστιο χώρο στάθμευσης ακριβώς δίπλα στο λιμάνι. Η απόσταση που πρέπει να διανύσουν είναι ελάχιστη, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου εργοστασίου.

Το μέγεθος των πλοίων είναι τέτοιο ώστε ακόμη και για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό τους χρησιμοποιείται ένα μικρό Suzuki Carry. Η φόρτωση πραγματοποιείται μέσω μιας ιδιαίτερα απότομης ράμπας στο πίσω μέρος του πλοίου. Μια ομάδα εργαζομένων μεταφέρουν στο εσωτερικό τα αυτοκίνητα και στη συνέχεια κατεβαίνουν τρέχοντας τη ράμπα και επιβιβάζονται σε ένα Hyundai Staria το οποίο τους μεταφέρει πίσω στο εργοστάσιο για να παραλάβουν το επόμενο όχημα.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, με αποτέλεσμα κάθε 24 ώρες να αναχωρεί ένα πλοίο από το λιμάνι της Ulsan. Σύμφωνα με τον διευθυντή του εργοστασίου, αυτή η μοναδική διάταξη παραγωγής και εξαγωγής εξοικονομεί σημαντικό χρόνο και χρήμα και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Hyundai μπορεί να φτάνει σε τόσο υψηλά επίπεδα παραγωγής.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι γύρω από το εργοστάσιο δημιουργήθηκε μια ολόκληρη πόλη, η οποία αριθμεί σήμερα περίπου 1,1 εκατομμύρια κατοίκους. Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για το εργοστάσιο το 1968, στην περιοχή ζούσαν μόλις 30.000 άνθρωποι. Σήμερα, μόνο το εργοστάσιο της Hyundai απασχολεί περίπου 34.000 εργαζομένους.

Έτσι, από ένα μικρό αλιευτικό λιμάνι, μέσα σε έξι δεκαετίες η Ulsan μετατράπηκε σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κόμβους όχι μόνο﻿ της Νότιας Κορέας, αλλά και της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Επιπλέον, η Hyundai Ulsan δεν είναι η μοναδική μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση της περιοχής. Δίπλα βρίσκεται η Hyundai Heavy Industries, η μεγαλύτερη ναυπηγική εταιρεία στον κόσμο, η οποία αποσχίστηκε από τη Hyundai το 2002. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται επίσης ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου παγκοσμίως, της SK Energy.

Φυσικά, η παρουσία της Hyundai είναι εμφανής σχεδόν παντού. Υπάρχει ακόμη και αυτοκινητόδρομος που φέρει το όνομα του ιδρυτή της εταιρείας, ενώ νοσοκομεία, σχολεία, εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν επίσης το όνομα Hyundai. Η σύνδεση της πόλης με την αυτοκινητοβιομηχανία είναι πλέον απόλυτη.

carandmotor.gr