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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού Ιωάννας Γάκα και αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα στοιχεία στην έρευνα για όσα συνέβησαν μέσα στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Στη συγκεκριμένη εικόνα ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.

Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να προσδιορίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, για ποιον λόγο ελήφθη και, κυρίως, σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη φωτογραφία εστάλη σε άλλο πρόσωπο. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εάν είχε αποσταλεί στον σύζυγο της γιατρού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εστιατόριο, ή εάν μεταφέρθηκε σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνική ανάλυση της ίδιας της εικόνας. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια του φωτογραφικού υλικού, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν σε κάποιο σημείο ή από κάποια γωνία αποτυπώνονται οι οθόνες των μηχανημάτων που βρίσκονταν κοντά στον τραγουδιστή.

Στόχος είναι να εντοπιστούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενδείξεις που σχετίζονται με τις ζωτικές λειτουργίες του και οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Νέες καταγγελίες για τη γιατρό: « Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε»

Στο μεταξύ, νέες μαρτυρίες και καταγγελίες για τη λειτουργία της κλινικής στο Κολωνάκι έρχονται στο φως, λίγες ώρες πριν από την αυριανή απολογία των δύο γιατρών στον ανακριτή.

Μία από τις νέες καταγγελίες αφορά προσωπικά την Ιωάννα Γάκα και μεταδόθηκε από τον Alpha. Άνδρας υποστήριξε ότι η γιατρός είχε προχωρήσει σε λανθασμένη διάγνωση για τη σύζυγό του, λέγοντάς της, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έπασχε από καρκίνο, κάτι που, όπως ισχυρίζεται, δεν ίσχυε.

«Είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων.

Την ίδια ώρα, ασθενής από τη Ρωσία, η οποία είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο παρελθόν, ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία «stem cell», όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Είχα κάνει “stem cell” θεραπεία και πολλά μέλη της οικογένειάς μου είχαν κάνει την ίδια θεραπεία», ανέφερε.

Σήμερα στις 19:30 η «λαϊκή αγρύπνια», στο μικροσκόπιο τα κρίσιμα 84 λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 19:30, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η «λαϊκή αγρύπνια» για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, προκειμένου φίλοι και άνθρωποι που τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Η τελετή θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και θα αποτελέσει φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του.

Η Αγία Τριάδα Νίκαιας ήταν η εκκλησία και η ενορία που ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπούσε ιδιαίτερα και εκεί επέλεξε η οικογένειά του να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό για το τελευταίο αντίο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19:30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη»

protothema.gr