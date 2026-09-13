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Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι στην περιοχή Κάμπος του Μύλου, στην Ορούντα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, «έγινε ανταπόκριση του Αγροτικού Πυροσβεστικού Σταθμού Περιστερώνας με δύο οχήματα για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Ανταποκριθήκαμε με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα και ενισχυθήκαμε με ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα από το Τμήμα Δασών.

Υποστηρίζουν επίσης την κατάσβεση η Υπηρεσία Θήρας και εθελοντικές ομάδες (SupportCY, Blue Heart και ΑΤΛΑΣ-ΔΙΑΣ).

Επιπρόσθετα, αεροσκάφη πυρόσβεσης που βρίσκονταν σε περιπολία προχωρούν σε προληπτικές ρίψεις».

Η πυρκαγιά κρίνεται ως διαχειρίσιμη και οι αρμόδιοι προχωρούν σε πλήρη οριοθέτηση και τελικές κατασβέσεις.