Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στην πόλη Μπουκάβου, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί, τοπική ώρα, στη συνοικία Τσιμπούντα και γρήγορα επεκτάθηκε σε δύο σχολικά συγκροτήματα, ένα δημοτικό και ένα γυμνάσιο Furaha, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Ο απολογισμός παραμένει προσωρινός και οι αρχές του Κονγκό προειδοποιούν ότι ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Πανικός και ποδοπάτημα την ώρα της εκκένωσης

Η πυρκαγιά προκάλεσε μαζικό πανικό, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να εγκαταλείψουν τα σχολεία.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, η κατάσταση επιδεινώθηκε από μια «βίαιη ποδοπάτηση», με μαθητές να προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν έξοδο. Κάποιοι φέρεται να ποδοπατήθηκαν από άλλους, ενώ άλλοι αναζήτησαν επικίνδυνες διεξόδους για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Οι στενοί χώροι και οι δυσκολίες στην εκκένωση φαίνεται ότι συνέβαλαν στην τραγωδία. Τοπικές αναφορές κάνουν λόγο ακόμη και για παιδιά που προσπάθησαν να διαφύγουν πηδώντας από παράθυρα.

Άλλοι μαθητές εγκλωβίστηκαν μέσα στα κτίρια και υπέστησαν ασφυξία από τους πυκνούς καπνούς.

Δεκάδες παιδιά στα νοσοκομεία – Πολλά σε κρίσιμη κατάσταση

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τραυματιών στα νοσοκομεία της περιοχής.

Νοσηλευτής τοπικής κλινικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η μονάδα του δέχθηκε περίπου 50 μαθητές και εκπαιδευτικούς σε κρίσιμη κατάσταση, κυρίως λόγω ασφυξίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών παραμένει υπό διαμόρφωση, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες δυσκολεύονται να καταγράψουν όλους τους ανθρώπους που μεταφέρθηκαν για περίθαλψη.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τουλάχιστον 19 κορίτσια και πέντε αγόρια, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ένοπλης οργάνωσης AFC/M23 που ελέγχει την περιοχή.

Authorities say at least 14 school children have been killed after fire ravaged schools in the Democratic Republic of the Congo's eastern city of Bukavu. Some of the students reportedly died in a stampede while trying to escape the flames. pic.twitter.com/ehxVbgDDaY — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 10, 2026

Η φωτιά κατέστρεψε περίπου 300 σπίτια

Η πυρκαγιά δεν περιορίστηκε στα σχολεία. Οι φλόγες επεκτάθηκαν στη γύρω κατοικημένη περιοχή, καταστρέφοντας περίπου 300 ξύλινα σπίτια, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη της Νότιου Κίβου.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να κατακαίνε κτίρια και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, ενώ διασώστες και πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο από τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα κατεστραμμένα κτίρια.

Η Μπουκάβου, πρωτεύουσα της επαρχίας Νότιο Κίβου, βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών της AFC/M23 από τον Φεβρουάριο του 2025. Η περιοχή έχει γνωρίσει τους τελευταίους μήνες έντονη αστάθεια, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα έχουν καταγραφεί και άλλες μεγάλες πυρκαγιές στην πόλη τις τελευταίες ημέρες.

Μόλις την περασμένη Κυριακή, άλλη πυρκαγιά είχε καταστρέψει περισσότερα από 45 σπίτια στην Μπουκάβου.

iefimerida.gr