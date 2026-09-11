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Τη λειτουργία της ιστοσελίδας, της εφαρμογής EAC Mobile App, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης της ΑΗΚ θα επηρεάσουν τεχνικές εργασίες το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 15:30 έως τις 19:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, οι εργασίες εντάσσονται στην αναβάθμιση των Συστημάτων Πληροφορικής της και θα επηρεάσουν, μεταξύ άλλων:

Την ιστοσελίδα www.eac.com.cy.

Την εφαρμογή EAC Mobile App.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τα Κέντρα Τηλεξυπηρέτησης στους αριθμούς 1800 και 1818.

Η ΑΗΚ ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.