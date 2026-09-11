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Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, με το Brent στα 105,62 δολάρια το βαρέλι, μετά το δημοσίευμα των Financial Times για προσπάθειες επίτευξης προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Παρά την πτώση, οι δύο βασικοί δείκτες αναφοράς διατηρούν εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 13%, καθώς οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν την ανησυχία για τον εφοδιασμό.

Το Brent καταγράφει απώλειες 2,01 δολαρίων ή 1,9%, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχωρεί κατά 1,38 δολάρια ή 1,4%, στα 101,10 δολάρια το βαρέλι.

Οι δύο δείκτες διέγραψαν τα αρχικά κέρδη της συνεδρίασης μετά την αναφορά των Financial Times ότι υπουργοί Εξωτερικών χωρών της Μέσης Ανατολής επιχειρούν να καταλήξουν σε προσωρινή συμφωνία με την Τεχεράνη για τη διαχείριση της διέλευσης πλοίων από το Ορμούζ.

Εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 13%

Παρά τη σημερινή υποχώρηση, Brent και WTI οδεύουν προς εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου.

Η άνοδος σχεδόν 13% σε εβδομαδιαία βάση είναι η μεγαλύτερη από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου. Μόνο την Πέμπτη, οι δύο δείκτες ενισχύθηκαν περισσότερο από 6%.

Οι αυξανόμενες επιθέσεις σε βασικές θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές συντηρούν τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή της προσφοράς πετρελαίου.

Νέες απειλές για τη ναυσιπλοΐα

Οι Χούθι, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, κατέλαβαν την Πέμπτη το λιμάνι Μόχα της Υεμένης, δημιουργώντας πρόσθετη απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, ενώ οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι επιθέσεις από την Υεμένη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας δείχνουν επέκταση της σύγκρουσης πέραν του Ιράν και του Ορμούζ, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στην ευρύτερη περιοχή.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά την Τετάρτη, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα κλιμακώσουν την απάντησή τους σε περίπτωση νέων επιθέσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το Pickaxe Mountain, κοντά στη βαριά κατεστραμμένη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ. Παράλληλα, δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ρεκόρ για το ντίζελ στις ΗΠΑ

Οι διαταραχές στον εφοδιασμό λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν, σε συνδυασμό με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, επηρεάζουν ήδη τις τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης τιμών GasBuddy, η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασε την Πέμπτη τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά στην ιστορία.

Η Κίνα και οι νέες εκτιμήσεις του ΟΠΕΚ

Η διάρκεια του ράλι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της Κίνας, του μεγαλύτερου εισαγωγέα αργού παγκοσμίως, εκτιμούν αναλυτές. Εάν συνεχίσει τις αγορές, θα μπορούσε να ενισχύσει τον αντίκτυπο των διαταραχών στον εφοδιασμό και να ωθήσει τις τιμές υψηλότερα.

Ο ΟΠΕΚ, πάντως, περιόρισε την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης το 2026 στα 380.000 βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με αντίγραφο της μηνιαίας έκθεσής του. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική καθοδική αναθεώρηση.

Παράλληλα, η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ μειώθηκε κατά 640.000 βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters.