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Επιχειρηματικές συναντήσεις με γερμανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση και τις ενεργειακές τεχνολογίες διοργανώνονται τον Οκτώβριο στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στη Λευκωσία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΟΕΒ, οι εξατομικευμένες συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην Κύπρο.

Στόχος είναι η απευθείας επαφή με τις γερμανικές εταιρείες, η παρουσίαση επιχειρηματικών αναγκών και προτάσεων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η διερεύνηση συνεργασιών ή κοινών έργων.

Οι τομείς δραστηριότητας

Οι γερμανικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αποστολή δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Ενεργειακή διαχείριση και έξυπνα δίκτυα.

Φωτοβολταϊκά και ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις.

Υποδομές φόρτισης και ηλεκτροκίνηση.

Μετατροπείς ισχύος και συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις

Οι συναντήσεις θα φιλοξενηθούν στα γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Ημερομηνία Ώρες Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 13:30–17:00 Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026 12:30–16:30 Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026 09:00–12:00

Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ το τελικό πρόγραμμα επαφών θα διαμορφωθεί ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ΟΕΒ, προτεραιότητα στον καθορισμό των συναντήσεων θα έχουν όσες δηλώσουν πρώτες συμμετοχή.

Πληροφορίες για το προφίλ των γερμανικών εταιρειών περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό έντυπο που συνοδεύει την ανακοίνωση της ΟΕΒ.

Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22 643000 με τον Ανώτερο Λειτουργό της ΟΕΒ Παναγιώτη Καστανιά ή τον Λειτουργό Γιάννη Κανάρη. Εναλλακτικά, μπορούν να αποστέλλουν email στα pkastanias@oeb.org.cy και ykanaris@oeb.org.cy, αντίστοιχα.