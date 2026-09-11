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Στα δικαστήρια θα οδηγηθεί σήμερα η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγος της Ηλίας Θεοδωρόπουλος, το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, μετά την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομή στη σορό του τραγουδιστή, ενώ ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηρίζονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Οι ανακρίβειες και οι αντιφάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί

Η έρευνα, με την συνδρομή αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε μία σειρά από ανακρίβειες και αντιφάσεις.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, να κληθεί κάποιο ασθενοφόρο και να διακομισθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης σε κάποιο νοσοκομείο, καθώς η ίδια η κυρία Γάκα ανέφερε στην κατάθεση που έδωσε στις 9 Σεπτεμβρίου ως μάρτυρας, ότι διαπίστωσε πως δεν ήταν καλά.

Όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. «θα έπρεπε μάλιστα να τον συνοδεύσουν και να τον παραδώσουν οι ίδιοι στο νοσοκομείο».

Τι ανέφερε στην κατάθεσή της η Ιωάννα Γάκα

Στην κατάθεση που είχε δώσει στους αστυνομικούς στις 9 Σεπτεμβρίου, η Ιώαννα Γάκα, είχε δηλώσει γιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου συμπληρώνοντας ότι ασχολείται με την φυσιατρική εδώ και 23 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε αναφέρει συγκεκριμένα «Είμαι γιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου. Έχει εξειδικευτεί στην φυσιατρική».

Ωστόσο σε ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σημειώνει πως «ο ΙΣΑ είχε χορηγήσει βεβαιώσεις λειτουργίας παθολογικού ιατρείου και ιατρείου άνευ ειδικότητας, που συστεγάζονταν».

Τα μηχανήματα στο ιατρείο και η ανακοίνωση του ΙΣΑ

Όσον αφορά στα μηχανήματα του ιατρείου της που συστεγάζεται με αυτό του συζύγου της, στον 1ο όροφο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι «τα μηχανήματα που χρησιμοποιώ είναι τελευταίας τεχνολογίας, είναι πιστοποιημένα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και από την γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «AYUS».

Σε άλλο σημείο φέρεται να είχε ισχυριστεί «Έχω όλες τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις για τα μηχανήματα που χρησιμοποιώ. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα μόνο εγώ την ασκώ».

Ωστόσο σε ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε ανακοίνωση του, έκανε γνωστό πως «Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ΙΣΑ μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο». Όπως έγινε γνωστό το 2024 και το 2025 είχαν γίνει έλεγχοι κατά τους οποίους δεν είχε διαπιστωθεί η εγκατάσταση των εν λόγω μηχανημάτων.

Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο

Στην κατάθεση που είχε δώσει ως μάρτυρας είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, πήγε στο ιατρείο της στις 4 το μεσημέρι και όχι στις 3 που ήταν το ραντεβού.

«Κανονίσαμε να ερχόταν στις 3 το μεσημέρι, όμως άργησε και ήρθε κατά τις 4 αν θυμάμαι καλά. Εκείνη την στιγμή ήταν η γραμματέας μας …., η νοσηλεύτρια….και ο σύζυγος μου που ήταν στο δικό του ιατρείο. Στον χώρο που θα γινόταν η θεραπεία ήμουν μόνη μου με τον κ. Μαζωνάκη».

Οι αστυνομικοί ωστόσο από την κάμερα ασφαλείας εντόπισαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν πήγε στις 4 το μεσημέρι αλλά περίπου στη 1.

Η περιγραφή της για την προετοιμασία της θεραπείας

Εν συνεχεία αναφέρθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στα βήματα που ακολούθησε για την προεργασία της πλασμαφαίρεσης την οποία όμως, βάσει των όσων είπε, δεν ξεκίνησε.

«Ξεκίνησα την προετοιμασία και μου είπε ότι ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος. Είχε τον ίδιο βήχα με χθες- μία μέρα πριν στις 8 Σεπτεμβρίου είχε επισκεφθεί και πάλι το εν λόγω ιατρείο- και είχε χειρότερη άρθρωση από χθες. Δεν μου είπε για κάποιο πρόβλημα υγείας».

Στη συνέχεια, βάσει της περιγραφής της, ο Γιώργος Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι.

«Του έβαλα τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση και αφού όλα ήταν φυσιολογικά έβαλα φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι και προσπαθούσα να βρω φλέβα στο αριστερό του χέρι. Το έκανα πέντε έξι φορές και τότε διαπίστωσα ότι έπεφτε το οξυγόνο του. Σταμάτησα την διαδικασία με την φλέβα και φώναξα τον σύζυγο μου. Ξεκίνησε μαλάξεις στο στήθος του και εγώ του χορήγησα 1ml αδρεναλίνης, που αραίωσα 1 προς 10, από τον φλεβοκαθετήρα του δεξιού του χεριού. Δεν ανταποκρινόταν και συνεχίσαμε την ίδια διαδικασία, με μαλάξεις ο σύζυγος μου και εγώ χορήγησα άλλο 1ml. Αν θυμάμαι καλά του χορήγησαν συνολικά 5ml. Ζήτησα από την γραμματέα μου να καλέσει το ΕΚΑΒ».

Τι έδειξε το λογισμικό του μηχανήματος -Η χρήση του απινιδωτή και η άφιξη του ΕΚΑΒ

Πρόκειται για ακόμα μία αντίφαση καθώς τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, μέσω του λογισμικού του μηχανήματος διαπίστωσαν πως είχε τεθεί σε λειτουργία 40-45 λεπτά. Κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ξάπλωσε απλά στο κρεβάτι αλλά ήδη υποβαλλόταν για ώρα στην θεραπεία.

Παράλληλα, όπως φέρεται να κατέθεσε έκαναν χρήση του απινιδωτή.

«Ο σύζυγος μου έκανε απινιδωτή χωρίς να ανταποκριθεί. Μέσα σε λίγα λεπτά ήρθε διασώστης, μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, του έβαλε σωλήνα στον λαιμό για να μην διακοπεί η αναπνοή του και συνεχίσαμε τις μαλάξεις με την αδρεναλίνη και τον απινιδωτή. Αμέσως μετά ήρθαν και διασώστες με ασθενοφόρο και συνεχίσαμε την ίδια διαδικασία. Ήταν εν ζωή στο ιατρείο και τον παρέλαβαν για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Ελπίς, το οποίο εφημέρευε».

Η προηγούμενη επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη

Μία ημέρα πριν στις 8 Σεπτεμβρίου είχε επισκεφθεί και πάλι το ιατρείο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Ιωάννα Γάκα, στο ιατρείο της οποίας, σύμφωνα με την ίδια, είχε μεταβεί και πάλι το 2021 για υδροθεραπεία, όμως από τότε δεν τον είχε δει.

«Η εικόνα του ήταν ενός καταπονημένου ανθρώπου», συμπληρώνοντας ότι είχε κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις για τις οποίες δεν αιασθανόταν έτοιμος.

Η θεραπεία που του πρότεινε

Αυτός φαίνεται να ήταν και ο λόγος που ζήτησε την βοήθεια της.

«Είχε ένα σημαντικό event για τα 33 χρόνια της καριέρας του, νομίζω στις 20 του μήνα. Μου ζήτησε την συμβουλή μου για το τι θα μπορούσε να κάνει ώστε να ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις του. Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου».

Ήδη η ίδια φέρεται να κατάλαβε ότι δεν ήταν καλά.

«Με ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή την θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

iefimerida.gr