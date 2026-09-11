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Συνολικά 260 κούτες αφορολόγητων τσιγάρων εντόπισε το Τελωνείο σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Το Τελωνείο έδωσε εξώδικο πρόστιμο €8.000 στο ένα περιστατικό, ενώ στο άλλο συνελήφθη ο εμπλεκόμενος.

Στις 9/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής που οδηγούσε Τουρκοκύπριος με βρετανικό διαβατήριο .

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν 3 ταξιδιωτικές αποσκευές μέσα στις οποίες περιέχονταν 127 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα..

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκαν ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων, με την καταβολή ποσού ύψους €8,000 συνολικά.

Επίσης στις 9/9/2026, στα πλαίσια διερεύνησης πληροφορίας, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με την Αστυνομία (ΟΠΕ Λάρνακας), διενήργησαν έρευνα, στη βάση δικαστικού εντάλματος, σε οικία 69χρονου Ελληνοκύπριου στην επαρχία Λάρνακας.

Κατά την έρευνα στην οικία εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η ακόλουθη ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα:

• 113 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, διαφόρων επωνυμιών

• 18 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία

• 2 κούτες των 200 τεμαχίων μικρών πούρων η κάθε μία

• Συσκευασίες καπνού διαφόρων επωνυμιών συνολικού βάρους 4 κιλών και 450 γραμμαρίων

Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη για αυτόφωρα τελωνειακά αδικήματα. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από το Τμήμα Τελωνείων Λάρνακας.