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Η δημόσια συζήτηση που πυροδότησαν οι δηλώσεις της κυρίας Ανδρούλας Βασιλείου για την απόφαση τερματισμού της αστυνομικής συνοδείας της είναι αποκαλυπτική μιας νοοτροπίας που επιμένει να θεωρεί την κρατική ιδιότητα κάτι σαν… ισόβια υποχρέωση του κράτους να παρέχει σε πρώην αξιωματούχους… υπηρεσίες VIP.

Η κυρία Βασιλείου διερωτήθηκε αν είναι «τιμητικό» για το κράτος μια πρώην Πρώτη Κυρία και πρώην Επίτροπος να κόβει βόλτες γύρω από μια πρεσβεία για να βρει χώρο στάθμευσης, χωρίς να περνάει από το μυαλό της αν είναι έντιμο ή ηθικό να πληρώνει τον… σοφέρ της ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης.

Φυσιολογικό είναι κυρία Βασιλείου να ψάχνει κάποιος πάρκινγκ. Φυσιολογικό είναι να περπατήσει μερικές δεκάδες μέτρα. Φυσιολογικό είναι να οργανώσει τη μετακίνησή του όταν πηγαίνει σε μια εκδήλωση. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι να θεωρείται αυτονόητο ότι ένας αστυνομικός πρέπει να βρίσκεται εκεί για να εξασφαλίζει τη μετακίνηση ενός πρώην αξιωματούχου. Κι αν το πρόβλημα είναι πράγματι οι βόλτες γύρω από μια πρεσβεία μέχρι να βρεθεί χώρος στάθμευσης, υπάρχει πάντοτε και μια απλούστερη λύση. Ένα ταξί. Θα κοστίσει κάτι ασφαλώς. Αλλά το κόστος θα το αναλάβει εκείνος που μετακινείται και όχι ο φορολογούμενος, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Αν υπάρχει θέμα ασφάλειας, η συζήτηση αλλάζει. Αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τον άνθρωπο που απειλείται. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Όμως η ίδια η κυρία Βασιλείου ξεκαθάρισε ότι στη δική της περίπτωση δεν πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας, αλλά για θέμα μετακίνησης.

Επιτέλους, η δημόσια ζωή δεν μπορεί να λειτουργεί με τη λογική «κάποτε ήμουν κάτι, άρα το κράτος μου χρωστά για πάντα». Η πολιτεία τιμά τους πρώην αξιωματούχους της με την αναγνώριση της προσφοράς τους. Δεν τους χρωστά, όμως, ισόβια προνόμια.

Σε ένα κράτος όπου η Αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, να στελεχώσει υπηρεσίες, να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές και να ανταποκριθεί σε πραγματικές απειλές, είναι δύσκολο να πειστεί ο πολίτης ότι η αξιοποίηση αστυνομικού για τις μετακινήσεις ενός πρώην αξιωματούχου αποτελεί ύψιστη κρατική προτεραιότητα.

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια περίοδο που το κράτος καλείται να πείσει για την αξιοπιστία και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων. Κι αυτό δεν μπορεί να το κάνει όσο οι πολίτες διαβάζουν για μια Αστυνομία που εκτελεί χρέη… παρκαδόρου!

panayiota.charalambous@phileleftheros.com