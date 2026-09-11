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Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε κουζίνα διαμερίσματος, σε κτηριακό συγκρότημα στην Ορόκλινη.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Ορόκλινης με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Ο ένοικος του διαμερίσματος, στην προσπάθειά του να κατασβήσει την πυρκαγιά, υπέστη εγκαύματα, ωστόσο αρνήθηκε να μεταβεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Στη σκηνή βρισκόταν και η Αστυνομία. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στην τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς και στη συνέχεια διενήργησαν επιθεώρηση και εξαερισμό του χώρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από υπερθέρμανση λαδιού σε μαγειρικό σκεύος, το οποίο βρισκόταν πάνω σε αναμμένη μαγειρική συσκευή.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στο μαγειρικό σκεύος, ενώ επηρεάστηκε μέρος του ξύλινου πάγκου και του εξοπλισμού της κουζίνας. Από τον καπνό επηρεάστηκε επίσης η βαφή της τοιχοποιίας του χώρου.