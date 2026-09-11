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Με ανάμεικτα αισθήματα γράφτηκε η στήλη σήμερα. Από τη μια θλίψη και από την άλλη οργή. Θλίψη διότι άκουσα την Ανδρούλα Βασιλείου να περιγράφει το δράμα το οποίο βιώνει τώρα που θα της πάρουν τον αστυνομικό φρουρό που είχε ως σύζυγος πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Οργή για όλους αυτούς που έσπευσαν να χύσουν χολή για το δράμα της πονεμένης άλλοτε πρώτης κυρίας.

Έρχονται δύσκολες ώρες Ανδρούλα μου. Πολύ δύσκολες. Από εδώ και πέρα, κάθε μετάβαση σε μια επίσημη εκδήλωση θα εξελίσσεται σε πραγματική περιπέτεια. Και μην πάει ο νου σας σε κάποιον κίνδυνο ή κάποια απειλή. Για κάτι πολύ χειρότερο πρόκειται. Το πάρκινγκ!

Φαντάστηκα την εικόνα Ανδρούλα μου και έπεσα σε κατάθλιψη. Να οδηγείς προς κάποια πρεσβεία. Φτάνεις στην περιοχή και αρχίζεις τους γύρους. Ένας γύρος. Δεύτερος γύρος. Τρίτος γύρος. Κανένα ελεύθερο πάρκινγκ. Η αγωνία κορυφώνεται. Θα προλάβεις να αφήσεις το αυτοκίνητο κάπου και να περπατήσεις μέχρι την είσοδο;

Και αν δεν βρεις; Θα συνεχίσεις την αναζήτηση; Θα κάνεις κι άλλο γύρο; Θα δοκιμάσεις και στην παρακάτω γειτονιά; Μα είναι δυνατόν; Μια πρώην Επίτροπος της ΕΕ; Και αν βρεις μακριά πάρκινγκ; Αν είναι καλοκαίρι; Μέχρι να φτάσεις στην πρεσβεία θα πάει και το μακιγιάζ… Ούτε ψύλλος στον κόρφο σου!

Δεν πρόλαβα, όμως, καλά-καλά να συμβιβαστώ με την κατάθλιψη στην οποία περιήλθα. Διότι αμέσως μετά, ήρθε βροχή σχολίων από κακεντρεχή και χαιρέκακα άτομα.

Για σταθείτε βρε τύποι, ίσοι και όμοιοι είστε; Η Ανδρούλα μας είναι σχεδόν μια γαλαζοαίματη. Επειδή δεν τη λένε Ελισάβετ δεν έχει σημασία… Έζησε τόσα χρόνια στο Προεδρικό και στα σαλόνια των Βρυξελλών. Κυκλοφόρησε στα μεγαλεία όλων των πρωτευουσών της Ευρώπης. Σύζυγος εκατομμυριούχου επιχειρηματία, έτρωγε με χρυσά πιρούνια (που λέει ο λόγος). Τι θέλετε; Να συγκριθεί με κάθε λαϊκούρα και κάθε μπασκλασαρία;

Η χολή κάποιων ήταν χωρίς τέλος. Σχόλια ότι είναι πλούσια και να πάρει δικό της σοφέρ. Πικρόχολα σχόλια ότι παίρνει 3-4 συντάξεις, άρα δεν έχει ανάγκη. Ή ότι μπορεί να χρησιμοποιεί ταξί. Και διάφορα άλλα…

Τόσο επιφανειακά τα αντιμετωπίζετε όλα! Χωρίς να εμβαθύνετε στην ουσία! Σας πρόλαβε, όμως, η Ανδρούλα μου. Ήταν απολύτως σαφής: «Δεν είναι θέμα μόνο ασφάλειας, είναι και θέμα πρεστίζ». Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αλλά πού να καταλάβουν οι κοινοί θνητοί…

Ναι, γράφουμε με σαρκασμό αγαπητοί φίλοι. Είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουμε όλα αυτά τα εξωφρενικά, που κάθε λίγο και λιγάκι προκύπτουν στο δύσμοιρο αυτό τόπο. Αλίμονο, όμως, αν μείνουμε στο σαρκασμό.

Διότι η Ανδρούλα μας, άνοιξε μιαν εντελώς νέα σελίδα στη λειτουργία του κράτους. Μας υπέδειξε πως η κρατική μέριμνα δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, την προστασία και το δημόσιο συμφέρον. Αφορά και το πρεστίζ των πρώην αξιωματούχων. Ένας αστυνομικός, δηλαδή, δεν είναι απλώς αστυνομικός. Είναι και… αξεσουάρ κύρους.

Το θράσος απύθμενο. Προχώρησε να κάνει και σύγκριση με άλλους. Η Μιμή Κυπριανού είχε μέχρι το τέλος της ζωής της δύο οδηγούς, μας είπε. Διερωτήθηκε αν η κυρία Σημίτη στην Ελλάδα κυκλοφορεί μόνη της. Μάθε, λοιπόν, Ανδρούλα μου, ότι υπάρχει και μια άλλη πρώην πρώτη κυρία. Φωτεινή Παπαδοπούλου λέγεται, η οποία προ ετών πήγε μόνη της και είπε στο κράτος «πάρτε τους αστυνομικούς, δεν τους χρειάζομαι». Άραγε έχασε από το πρεστίζ της;

Ακόμη χειρότερα για σένα, μάθε ότι η κ. Δάφνη Σημίτη αποποιήθηκε κάθε προνόμιο που είχε ο αποθανών σύζυγός της. Δεν διεκδίκησε τη σύνταξη του. Επέστρεψε το αυτοκίνητο που είχε. Αποδεσμεύτηκαν οι αστυνομικοί. Επέστρεψαν σε υπηρεσίες της Βουλής οι γραμματείς του γραφείου του. Κυρία Δάφνη μου, μόλις αντιλήφθηκα ότι ξέμεινες από πρεστίζ!

Το ζήτημα, όμως, παραμένει εξαιρετικά σοβαρό. Η Ανδρούλα μας, ομολόγησε ότι τον αστυνομικό τον χρειαζόταν για να την παίρνει σε επίσημες εκδηλώσεις. Σε πρεσβείες που την προσκαλούν. Σε συνέδρια. Στο Προεδρικό.

Καταλάβατε αγαπητοί φορολογούμενοι; Πληρώνετε έναν αστυνομικό για να κάνει το σοφέρ στην Ανδρούλα ώστε εκείνη να μην κάνει γύρους για πάρκινγκ! Άντε μετά να κρατήσεις την ψυχραιμία σου για να αποφύγεις το εγκεφαλικό. Ε, ρε κάτι «Κίτρινα Γιλέκα» της Γαλλίας που χρειάζεστε…

Το πραγματικό πρόβλημα είναι η νοοτροπία. Αυτή που κάνει κάποιον να θεωρεί αυτονόητο ότι το κράτος οφείλει να του παρέχει εξωφρενικά προνόμια επειδή κάποτε βρισκόταν στην εξουσία. Η νοοτροπία που μετατρέπει την προνομιακή μεταχείριση σε «δικαίωμα». Όταν τύχει να βρεθεί κάποιος Φυτιρής να αμφισβητήσει αυτό το «δικαίωμα», ακολουθεί η κορυφαία πρόκληση του «πρεστίζ».

Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να διατηρήσει το κράτος, δεν είναι το πρεστίζ της κάθε Ανδρούλας. Είναι το κύρος των θεσμών. Η κάθε Ανδρούλα είναι καιρός να συνειδητοποιήσει -όσο… επώδυνο και αν είναι για εκείνη- ότι δεν διαφέρει από τον κάθε πολίτη. Εκείνον που δεινοπαθεί κάθε μέρα για να βρει πάρκινγκ στην εργασία του.

Εν κατακλείδι, εμπέδωσε κι αυτό Ανδρούλα μου. Πρώτη Κυρία δεν είναι αυτή που πέρασε από το Προεδρικό. Δεν είναι αυτή που καίγεται στα 83 της για το πρεστίζ της. Είναι η κάθε μάνα που δεινοπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της. Που κάνει μια και δυο δουλειές για να τα σπουδάσει. Και που το γελοίο κράτος την ανταμείβει με πενιχρές συντάξεις. Αναγκάζοντάς τες να εργάζονται και στα γεράματα για να ζήσουν.

Οι άλλες που καίγονται για σοφέρ και για πρεστίζ δεν είναι πρώτες κυρίες αλλά τελευταίες!