Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΟΙ πολύωρες συζητήσεις στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για τη ρύπανση της θάλασσας της Λεμεσού δεν φώτισε ως έπρεπε το τοπίο. Παραμένει ακόμη θολό και το μεγάλο ζητούμενο είναι να υπάρξουν δράσεις, που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

ΔΕΝ αρκεί να γίνονται διαπιστώσεις. Άλλωστε δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό που τέθηκε προς συζήτηση: Τη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής της Λεμεσού. Που οφείλεται; Έχουν αναφερθεί αρμοδίως μια σειρά από λόγους. Παράνομες απορρίψεις λυμάτων ( αγωγοί, οχετοί, αποστραγγίσεις κτηρίων). Αυτές τις παράνομες ενέργειες γιατί δεν τις σταματούν οι αρμόδιες υπηρεσίες; Αναφέρθηκε ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις εντός του θαλάσσιου οικοσυστήματος, δραστηριότητες σταθερού σημείου μέσα στη θάλασσα, όπως οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και οι μονάδες αφαλάτωσης. Αυτό επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις; Μπορούν οι εγκαταστάσεις αυτές να λειτουργούν με τρόπο κατά τον οποίον να μην προκαλούν ρύπανση; Έγινε αναφορά σε πλοία που κινούνται ή αγκυροβολούν στην περιοχή, σκάφη αναψυχής και ακτοπλοϊκά. Αυτό συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Είναι η επιτήρηση επαρκής;

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν μηδενίζονται οι προσπάθειες των αρμοδίων υπηρεσιών. Είναι σαφές πως χρειάζονται πιο συστηματικοί έλεγχοι. Έγινε λόγος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ότι υπήρξε αυστηροποίηση των ελέγχων, με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας να μεταφράζεται πλέον σε αυστηρές διοικητικές και χρηματικές κυρώσεις. Στο πλαίσιο των εντατικών επιθεωρήσεων το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην επιβολή δύο διοικητικών προστίμων, ύψους €20.000 το καθένα, το ανώτατο προβλεπόμενο όριο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως χρειάζονται σύγχρονες υποδομές, καλύτερος συντονισμός και αυστηρότερος έλεγχος. Παρά τα μέτρα επιτήρησης, τις θαλάσσιες περιπολίες και τις προσπάθειες συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι εστίες ρύπανσης συνεχίζουν να επιβαρύνουν το οικοσύστημα της περιοχής.

ΕΙΝΑΙ πολλά τα ζητήματα, που προκύπτουν, ένα όμως το ζητούμενο: Να αντιμετωπισθεί η ρύπανση, να είναι καθαρή η θάλασσα. Κι αυτός ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί. Επιβάλλεται η προστασία του θαλάσσιου πλούτου και η διασφάλιση μέσα από δράσεις της ποιότητας των υδάτων.

ΤΟ Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που έχει ρόλο συντονιστή σημειώνει πως το πλάνο δράσεων για την ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης στην Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μετάβαση από μια κατακερματισμένη, με ιδιαίτερα θέματα πραγματικότητα, σε ένα αποτελεσματικό, οργανωμένο πλαίσιο, βάσει κινδύνου, με μετρήσιμο σύστημα πρόληψης, παρακολούθησης και αντιμετώπισης της θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης και με ένα περιεκτικό και αυστηρό μηχανισμό επιβολής. Να το δούμε, πρέπει, τούτο και στην πράξη.