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Η Κίνα προχωρά στην ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου αεροσκάφους, το οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει περισσότερους από 800 επιβάτες και να αναπτύσσει ταχύτητα που πλησιάζει τα 1.000 χλμ./ώρα.

Το πρωτοποριακό σχέδιο βασίζεται στη διαμόρφωση Blended Wing Body (BWB), γνωστή ως «ενσωματωμένο πτερύγιο σώματος», και βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post.

Αεροσκάφος 43 μέτρων με άνοιγμα φτερών 85 μέτρα

Το εγχείρημα αναπτύσσεται στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Αεροδυναμικής της Κίνας (CARDC), όπου πραγματοποιήθηκαν δοκιμές ενός μοντέλου που υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση από τη συμβατική σχεδίαση των επιβατικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το αεροσκάφος θα έχει μήκος περίπου 43 μέτρα και άνοιγμα φτερών που θα φτάνει τα 85 μέτρα.

Η προβλεπόμενη ταχύτητα πτήσης ανέρχεται σε περίπου 987 χλμ./ώρα, ενώ η χωρητικότητά του θα ξεπερνά τους 800 επιβάτες, με το αεροσκάφος να προορίζεται για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

The global innovation flip just happened. While the West tinkers with niche aerospace concepts, China has officially surpassed the US in R&D spending and they are celebrating by unveiling a radical, 800-seat flying-wing behemoth that makes the B-2 stealth bomber look small.… pic.twitter.com/drSG3p8xcp — Dumitrescu Octavian Nicolae (@tavitag203) August 21, 2026

Η βασική διαφορά από τα συμβατικά επιβατικά

Η βασική διαφορά από τα σημερινά επιβατικά αεροσκάφη βρίσκεται στη διαμόρφωση BWB. Σε αυτήν, η άτρακτος και τα φτερά δεν αποτελούν ξεχωριστά τμήματα, αλλά ενσωματώνονται σε μία ενιαία, συνεχόμενη επιφάνεια.

Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση και να προσφέρει διαφορετικό συνδυασμό χωρητικότητας, επιδόσεων και ενεργειακής κατανάλωσης σε σχέση με τα συμβατικά αεροσκάφη, υπογράμμιζε η SUN.

Δοκιμές σε μοντέλο κλίμακας 1:52

Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια κατασκευής αεροσκάφους πλήρους κλίμακας, οι Κινέζοι ερευνητές δοκίμασαν το σχέδιο σε υπερηχητική αεροδυναμική σήραγγα.

Χρησιμοποιήθηκε μοντέλο σε κλίμακα 1:52, με μήκος περίπου 80 εκατοστά και άνοιγμα φτερών 1,6 μέτρα. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε ταχύτητες από 493 έως 987 χλμ./ώρα, με τους ερευνητές να εξετάζουν την αεροδυναμική συμπεριφορά, τη σταθερότητα και την παραμόρφωση της κατασκευής, σημειώνει η πορτογαλέζικη tempo.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μέγιστο λόγο άντωσης προς οπισθέλκουσα περίπου 20 σε ταχύτητες κάτω από τα 867 χλμ./ώρα. Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αεροδυναμικής αποδοτικότητας, καθώς υψηλότερη τιμή σημαίνει ότι το αεροσκάφος παράγει μεγαλύτερη άντωση σε σχέση με την αντίσταση που αντιμετωπίζει.

Το πρόβλημα των 85 μέτρων

Το τεράστιο άνοιγμα φτερών αποτελεί, ωστόσο, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του σχεδίου. Τα 85 μέτρα ξεπερνούν το όριο της κατηγορίας Κωδικός F της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η οποία αφορά αεροσκάφη με άνοιγμα φτερών από 65 έως λίγο κάτω από 80 μέτρα.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον το αεροσκάφος κατασκευαστεί, θα μπορούσε να απαιτήσει προσαρμογές σε υφιστάμενα αεροδρόμια, μεταξύ άλλων στους τροχοδρόμους, στις θέσεις στάθμευσης και στους χώρους εξυπηρέτησης.

Προς το παρόν, το αεροσκάφος των 800 και πλέον επιβατών παραμένει σε πειραματικό σχέδιο. Δεν υπάρχει ακόμη αεροσκάφος πλήρους κλίμακας, ούτε έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή ή την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του.

iefimerida.gr