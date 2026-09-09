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Σε χάος έχουν βυθιστεί από χθες τα βρετανικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος στον πάροχο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS, με τις επιπτώσεις να αγγίζουν άμεσα και την Κύπρο, καθώς επηρεάζονται περίπου 5.000 επιβάτες σε πτήσεις από και προς το νησί.

Σύμφωνα με τον πίνακα πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Hermes, για σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έχουν ακυρωθεί – μέχρι στιγμής – μια πτήση από το αεροδρόμιο του Χίθροου προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας και μια πτήση από το Αεροδρόμιο Λάρνακας προς το Χίθροου. Πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Πάφου, δεν φαίνεται να επηρεάζονται στο παρόν στάδιο.

Η πτήση που ακυρώθηκε προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Η πτήση που ακυρώθηκε προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Πάντως, πηγές της Hermes Airports που μίλησαν στο Philenews, ανέφεραν πως η κατάσταση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για την έκταση των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων, αλλά ούτε και για το πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα τις επόμενες ώρες.

🇬🇧 UK AIRPORT DISRUPTION UPDATE



🔴 London Heathrow (LHR): 362 canceled yesterday + 165 today

🟠 Delays: 425 yesterday + 1 today



🔴 London Gatwick (LGW): 229 canceled yesterday + 29 today

🟠 Delays: 308 yesterday + 4 today



🔴 London Stansted (STN): 114 canceled yesterday + 8… https://t.co/TWIlthFiJ6 — AirNav Radar (@AirNavRadar) September 9, 2026

Χθες, είχαν επηρεαστεί συνολικά 30 πτήσεις από και προς τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου. Συγκεκριμένα, 16 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας και 14 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Πάφου. Ακυρώθηκαν τρεις αφίξεις από το Λονδίνο στη Λάρνακα και τρεις αναχωρήσεις από τη Λάρνακα στο Λονδίνο. Από το Αεροδρόμιο Πάφου, ακυρώθηκαν τρεις αφίξεις από Λονδίνο και μία από Μάντσεστερ, και ακυρώθηκαν αντίστοιχες αναχωρήσεις από την Πάφο προς αυτούς τους προορισμούς.

Chaos at Heathrow Terminal 4 after the airport suspended all flights pic.twitter.com/OTdRIaQV18 — Areeb Ullah (@are_eb) September 8, 2026

Σύμφωνα με την Hermes, κάποιες από τις πτήσεις που ακυρώθηκαν χθες αναμενόταν να επαναπρογραμματιστούν για σήμερα.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν το πρωί

Σύμφωνα με Βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, οι σημερινές ακυρώσεις καταγράφονται κυρίως στο αεροδρόμιο Χίθροου, όπου μέχρι τις 6 π.μ. είχαν ακυρωθεί 246 πτήσεις, ενώ στο Γκάτγουικ οι ακυρώσεις ανέρχονταν στις 33.

Στο Χίθροου ακυρώθηκαν 16 πτήσεις μεταξύ 7 π.μ. και 8 π.μ., ενώ στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ ακυρώθηκαν δύο πτήσεις μετά τις 7 π.μ., με προορισμούς το Χίθροου και το Παρίσι. Στη Γλασκώβη, ακυρώθηκαν πτήσεις προς το Χίθροου, το Λούτον και το Γκάτγουικ μεταξύ 7 π.μ. και 8 π.μ.

Inside Heathrow airport as flight are closed because of a computer glitch.. pic.twitter.com/yYJDTbVqvI — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 9, 2026

Χθες, μεταξύ των αεροδρομίων που επηρεάστηκαν με ακυρώσεις και καθυστερήσεις ήταν το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Μάντσεστερ, το Στάνστεντ, το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο.

Η ανακοίνωση του Χίθροου

Το αεροδρόμιο του Χίθροου, σε ανακοίνωσή του, καλεί τους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Μετά το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα της NATS, οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά σήμερα, αλλά ενδέχεται να συνεχιστούν ορισμένες διαταραχές, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αναδιατάσσουν τα αεροσκάφη και τα πληρώματα», ανέφερε.

@British_Airways Heathrow is a complete mess. Hordes of angry people in a mob. We need help! pic.twitter.com/n2NEhewCQO — Evan Dalton (@daltone1) September 8, 2026

«Παρακαλούμε να ελέγξετε την κατάσταση της πτήσης σας με την αεροπορική σας εταιρεία πριν μεταβείτε στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψετε μόνο εάν έχει επιβεβαιωθεί ότι η πτήση σας θα πραγματοποιηθεί.

Ζητούμε συγγνώμη από όσους έχουν επηρεαστεί και έχουμε διαθέσει επιπλέον προσωπικό σε όλους τους τερματικούς σταθμούς μας για να υποστηρίξουμε τους επιβάτες, ενώ συνεργαζόμαστε με την NATS και τις αεροπορικές εταιρείες-εταίρους μας για να αποκαταστήσουμε την κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατόν».

Baggage collection at Heathrow.



No announcements, all the information screens are down



Absolute chaos pic.twitter.com/v6NlE9ygkc — Swissyellow 🇨🇭🟨🏒🐂🕹️ (@swissyellow) September 8, 2026

Πού αποδίδεται το τεχνικό πρόβλημα

Το τεχνικό πρόβλημα παρουσιάστηκε στον πάροχο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS.

«Έχουμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα βρισκόταν στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται επειγόντως για να επαναφέρουν την κανονική λειτουργία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η NATS σε ανακοίνωσή της.

Mayhem at Heathrow staff overwhelmed passengers confused and bewildered. I was held on a plane for 8 hours on the tarmac I wake this morning totally stunned by the experience #heathrow pic.twitter.com/KTiiIn2nKW — Nick Marr | Real Estate Pioneer (@NickCMarr) September 9, 2026

«Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί λίγο χρόνο», πρόσθεσε.