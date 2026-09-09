Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Χωρίς νερό έχει μείνει μέρος της περιοχής Πάνθεα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου, λόγω βλάβης στο υδρευτικό δίκτυο, σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΟΑ Λεμεσού.

Από τη βλάβη επηρεάζονται οι πιο κάτω οδοί:

· Αποστόλου Μάρκου

· Νιλ Αρμστρονγκ

· Έγκωμης

· Γεώργιου Μενέλαου

Συνεργεία του ΕΟΑ βρίσκονται ήδη εκεί για αποκατάσταση της βλάβης.

Η αποκατάσταση της βλάβης και η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σήμερα, 9/9/2026, γύρω στις 15:00.