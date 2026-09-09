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Τουρκικά αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας «Τουρκικά Αστέρια» πραγματοποίησαν πτήση επίδειξης πάνω από τις πυραμίδες της Γκίζας, στο πλαίσιο του El Alamein International Airshow στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Αναντολού.

Να σημειωθεί ότι η επίδειξη πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με τη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την περιφερειακή συνεργασία και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε ιδιαίτερη προβολή στην παρουσία της ομάδας στην Αίγυπτο, αναφέροντας σε ανάρτησή του ότι τα «Τουρκικά Αστέρια» πραγματοποίησαν «μια αξέχαστη πτήση επίδειξης» πάνω από τις πυραμίδες και «χαιρέτησαν τους Αιγύπτιους αδελφούς μας».

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, τα αεροσκάφη πραγματοποίησαν σειρά εναέριων ελιγμών πάνω από τις πυραμίδες στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διεθνή αεροπορική διοργάνωση.