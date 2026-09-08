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Σημαντικές αναφορές επί του συνόλου των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου περιλαμβάνονται στην κοινή διακήρυξη της τριμερής συνόδου Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν. Ιδιαίτερα σημαντική η αναφορά στο Κυπριακό όπου τονίζεται πως η λύση του προβλήματος θα συμβάλει στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή.

Στην κοινή τους διακήρυξη Νίκος Χριστοδουλίδης, Αμπεντέλ Φατάχ αλ Σίσι και Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλαν το μήνυμα ότι στα σημαντικά ζητήματα της περιοχής συνεχίζουν να πορεύονται με κοινό βηματισμό. Οι τρεις ηγέτες τονίζουν ακόμα τη σημασία της συνεχούς διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών. Τοποθέτηση που στέλνει και το μήνυμα ότι η αναθέρμανση των σχέσεων Αιγύπτου-Τουρκίας και η συμφωνία της Μέκκας δεν είχαν αρνητική επίδραση στη τριμερή τους συνεργασία.

Μήνυμα για την Ανατολική Μεσόγειο

Πιο συγκεκριμένα στην διακήρυξη αναφέρουν:

«Με γνώμονα την αυξανόμενη βαρύτητα της περιοχής της Ανατολική Μεσογείου, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, τονίζουμε τη σημασία της συνεχούς διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών μας. Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του Μηχανισμού Τριμερούς Συνεργασίας από την θεσμοθέτησή του στο Κάιρο τον Νοέμβριο του 2014, ο οποίος υπήρξε ένα επιτυχημένο μοντέλο για την περιφερειακή συνεργασία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξή του, βασιζόμενοι στις αρχές της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της συνεργασίας. Επαναβεβαιώνουμε τη συλλογική μας βούληση για την προάσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και για την επίλυση των διαφορών και των κρίσεων με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, και απορρίπτουμε οποιεσδήποτε ενέργειες που θα ενίσχυαν την ένταση και που θα υπονόμευαν την περιφερειακή σταθερότητα ή που θα απειλούσαν την ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής. Υπογραμμίζουμε τη σημασία του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των Κρατών, της αποχής από την απειλή και τη χρήση βίας, και την πλήρη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Ξεκάθαρη θέση για το Δίκαιο της Θάλασσας

Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης και αλ Σίσι τονίζουν εκ νέου «τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της προσήλωσης όλων των Κρατών ως προς την προάσπιση των αρχών του, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων Κρατών και να συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι οποιεσδήποτε Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)».

Στόχος η συνολική διευθέτηση

Στην αναφορά για το Κυπριακό η διακήρυξη του Ελ Αλαμέιν αναφέρει πως οι τρεις ηγέτες χαιρετίζουν «τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Προσωπικής Απεσταλμένης του για το Κυπριακό και εκφράζουμε τη στήριξή μας στις συνεχιζόμενες ενέργειες για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, βασισμένη στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τονίζουμε ότι η επίτευξη οριστικής διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος θα συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Παλαιστίνη, Λίβανος και Λιβύη

Ιδιαίτερη γεωπολιτικής ανάγνωσης θα πρέπει να τύχουν και οι αναφορές που γίνονται σε άλλα τρία περιφερειακά ζητήματα όπως το Παλαιστινιακό, ο Λίβανος και η Λιβύη.

Παλαιστινιακό: Επαναβεβαιώνεται η αταλάντευτη στήριξή στα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και στην ανάγκη επίτευξης μιας δίκαιης, διαρκούς και καθολικής ειρήνης που να βασίζεται στη λύση Δύο Κρατών. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους εντός των γραμμών της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουμε τη σημασία της προώθησης της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου του Προέδρου Donald Trump για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό θα διασφάλιζε την εκκίνηση της ανοικοδόμησης και της πρώιμη αποκατάσταση στη Γάζα, καθώς και τη διατήρηση της ενότητας των παλαιστινιακών εδαφών. Παραμένουμε έντονα ανήσυχοι για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τονίζουμε ότι είναι απαραίτητο η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει στον πληθυσμό με ασφάλεια, ταχύτητα και σε ευρεία κλίμακα.

Λίβανος: Τονίζεται εκ νέου η σταθερή στήριξη στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και στη σημασίατης πλήρους εφαρμογής του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επισημαίνεται η ανάγκη για την παύση όλων των επιθέσεων κατά του Λιβάνου και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα λιβανικά εδάφη. Καλούμε για την ενίσχυση των θεσμών του Λιβανικού Κράτους, πρωταρχικά, μεταξύ αυτών, των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν τις ευθύνες τους επεκτείνοντας την πλήρη εξουσία και κυριαρχία του Κράτους σε ολόκληρη του την επικράτεια.

Λιβύη: Υπογραμμίζεται στήριξη στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης, καθώς και σε μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία καθοδηγούμενη και ελεγχόμενη από τους ίδιους τους Λίβυους, χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Οι τρεις ηγέτες καλούν επίσης για την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη και εκφράζουμε την υποστήριξη μας στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών ως προς την διενέργεια, τόσο προεδρικών όσο και κοινοβουλευτικών εκλογών, ταυτόχρονα, το συντομότερο δυνατόν, εντός του πλαισίου της λιβυκής ιδιοκτησίας.

Δείτε απευθείας τις δηλώσεις των τριών ηγετών

Οι δηλώσεις των τριών στα ΜΜΕ

Η στρατηγικής σημασίας τριμερής συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου αποτελεί σταθερό άξονα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή, τόνισαν σήμερα οι Πρόεδροι Κύπρου και Αιγύπτου και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, οι οποίοι συμμετείχαν στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, της Αιγύπτου.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου των τριών ηγετών, μετά τις εργασίες της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, μια περιοχή που αποτελεί ιστορικό ορόσημο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η νίκη των Συμμάχων εδώ, μμε τη συμμετοχή Ελλαδιτών και Κυπρίων εθελοντών, το φθινόπωρο του 1942, ανέκοψε την προέλαση του Άξονα στη βόρεια Αφρική, διασφαλίζοντας την Αίγυπτο και την στρατηγικής σημασίας Διώρυγα του Σουέζ.

Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον φίλο Πρόεδρο Σίσι για την πρόσκληση και τη φιλοξενία τόσο της διμερούς μας συνάντησης όσο και της τριμερούς μας Συνόδου και να συγχαρώ την Αίγυπτο για την άρτια διοργάνωση της έκθεσης αεροπορίας και διαστήματος, όπου είχαμε την τιμή να είμαστε προσκεκλημένοι.

Η σημερινή τριμερής συνάντηση ήταν άτυπη στη μορφή. Αλλά στρατηγική στην ουσία.

Εδώ και πέραν μίας δεκαετίας, έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους και επιδιώξεις και ενισχύεται συνεχώς. ‘Ένα σχήμα με στρατηγικό πλέον βάθος και συνεργασία που εδράζεται σε μια θετική προσέγγιση, στηριζόμενη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: σταθερότητα, συνδεσιμότητα, ασφάλεια και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.

Στη βάση αυτού του δεδομένου, ανταλλάξαμε σήμερα απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία διαρκώς εμβαθύνεται, θέλω να το επαναλάβω γιατί έχει σημασία, και επεκτείνεται, σε όλα τα επίπεδα.

Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα φιλοξενηθεί στο Κάιρο και η έκτη τριμερής συνάντηση των Υπουργών Άμυνας μας, ενώ ακολουθεί η τριμερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, προσβλέπω στη φιλοξενία στην Κύπρο της 11ης Τριμερούς Συνόδου με τους φίλους Πρόεδρο Σίσι και Πρωθυπουργό Μητσοτάκη.

Και ασφαλώς, ένας πολύ σημαντικός σταθμός της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας αποτελεί και η πρόσφατη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το κοίτασμα ΄Κρόνος’ στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς σφραγίζει τη μετάβαση της Κύπρου στην εποχή των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την ηπειρωτική Ευρώπη, μέσω των υποδομών της Αιγύπτου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μας αλλά και τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος ως αξιόπιστος εναλλακτικός διάδρομος ενεργειακής τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Όπως προανέφερα, είχαμε σήμερα την ευκαιρία σήμερα να ανταλλάξουμε εις βάθος απόψεις επί των τελευταίων περιφερειακών εξελίξεων. Εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, για αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από συνεργασία, σταθερότητα, σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών, της αποκλιμάκωσης και της ειρηνικής επίλυσης των περιφερειακών διαφορών, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Η Κοινή Διακήρυξη που υιοθετήσαμε σήμερα εμπεριέχει αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις: ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατή μας πυξίδα. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε περιφερειακές συνεργασίες που ενισχύουν την περιφερειακή σταθερότητα, λειτουργούν με διαφάνεια, με θετική ατζέντα και σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών.

Στο Παλαιστινιακό, επαναβεβαιώνουμε την ξεκάθαρη θέση μας για λύση δύο κρατών, ενώ δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία αναγκαστική μετακίνηση Παλαιστινίων.

Σε σχέση με τη Γάζα, η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και στο θέμα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια στιγμή, η Κύπρος, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της εγγύτητα με τη Γάζα, συνεχίζει να συμπληρώνει τις χερσαίες οδούς ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο και την Ιορδανία, μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου.

Σε σχέση με τον Λίβανο, σθεναρή είναι η στήριξή μας προς την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όπως φυσικά και προς τον Πρόεδρο της χώρας, την Κυβέρνηση και τους θεσμούς.

Αναφορικά με τη Συρία, επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για σχέσεις καλής γειτονίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε όλες τις εκφάνσεις του, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του Δικαίου της Θάλασσας και της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Εξάλλου, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Αίγυπτος, ως τρία ναυτικά κράτη, θεωρούμε στρατηγική προτεραιότητα την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία των θαλάσσιων οδών, των ενεργειακών υποδομών και του διεθνούς εμπορίου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό αποτυπώνεται, επαναλαμβάνω, στη σχετική Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Αίγυπτος αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι άμεσα συνυφασμένες με την ασφάλεια και τη σταθερότητα όλων των Κρατών της περιοχής και φυσικά και της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, εργαζόμαστε αδιάλειπτα για περαιτέρω στήριξη της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε και φέρνει πλέον αποτελέσματα, αφού είναι σε όλους πλέον κατανοητή στις Βρυξέλλες η στρατηγική σημασία της Αιγύπτου και η ανάγκη περαιτέρω σύσφιγξης των σχέσεων της Ευρώπης με την Αίγυπτο.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε και την αποδέσμευσης εντός των επόμενων μηνών της επόμενης δόσης της ευρωπαϊκής οικονομικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024 κατά την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κάιρο, που ανάμεσα σε άλλους Ηγέτες Κρατών Μελών, συμμετείχα και εγώ και ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε αυτή την ιστορική επίσκεψη.

Να θυμίσω σχετικά επίσης ότι κατά την πρόσφατα ολοκληρωθείσα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, κορυφαία προτεραιότητά μας υπήρξε η ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μέσης Ανατολής. Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτό, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκωσία τον Απρίλιο, είχαμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε τον φίλο Πρόεδρο της Αιγύπτου.

Η συμμετοχή του Προέδρου και άλλων ηγετών της περιοχής ήταν, πιστεύω, ιστορική, καθώς επρόκειτο για την πρώτη φορά που σε αυτό το ανώτατο πολιτικό επίπεδο οι 30 ηγέτες των ευρωπαϊκών Κρατών Μελών και Θεσμών είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούμε με αμεσότητα για την κατάσταση στην περιοχή.

Προτού ολοκληρώσω, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Αίγυπτο, τον φίλο Πρόεδρο για τη σταθερή και διαχρονική στήριξή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας πάντα στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της Αιγύπτου σε περιφερειακά και διεθνή φόρα είναι για μας ιδιαίτερης σημασίας.

Προσβλέπω σύντομα να υποδεχθώ και τους δύο σας στην Κύπρο».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Σίσι είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας μέσω διερμηνέα, ότι οι τρεις χώρες μοιράζονται κοινές αρχές και αξίες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Πρόσθεσε ότι κατά την τριμερή σύνοδο συζήτησαν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, για την ενίσχυση οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, καθώς και για την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Κύπρο σε σχέση με την αξιοποίηση φυσικού αερίου και για την τελική εξαγωγή του στην Ευρώπη.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην πλειάδα τομέων συνεργασίας, όπως η καινοτομία, η βιομηχανία, οι υποδομές και άλλα, ενώ υπογράμμισε τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας που στόχο έχει την αντιμετώπιση προκλήσεων στην περιοχή.

Πρόσθεσε ότι η σταθερότητα και η ασφάλεια πρέπει να εδράζονται στην προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των κρατών, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις οι οποίες κλιμακώνονται.

Συζητήθηκε, επίσης, ανέφερε ο Πρόεδρος Σίσι, η κατάσταση στο Μεσανατολικό και η ανάγκη πλήρους πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το μέλλον της περιοχής διαμορφώνεται μέσα από το πλαίσιο της συνεργασίας μας, είπε, την οποία χαρακτήρισε πολύ σημαντική.,

Από πλευράς του ο κ. Μητσοτάκης είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δύο Πρόεδροι αποτελούν πραγματικούς φίλους, προσθέτοντας ότι κατά την τριμερή σύνοδο συζήτησαν εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις.

Σημείωσε ότι η τριμερής συνεργασία αποτελεί πυλώνα ασφάλειας που προτάσσει τη θετική ατζέντα, και χωρίς να στρέφεται εναντίον καμιάς άλλης χώρας.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο κ. Πρωθυπουργός εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για «την οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου», προσθέτοντας ότι και ο ρόλος της Αιγύπτου για τη Γάζα είναι αναντικατάστατος.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε ότι «είχαμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε την πλήρη συμπαράσταση μας στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, πάντα στο πλαίσιο των ΗΕ και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια λύση η οποία θα αποτελούσε, όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην ειρήνη, στη σταθερότητα και στην ευημερία ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου και στο πλαίσιο αυτό στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ και της προσωπικής του απεσταλμένης για επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.

Μιλάμε, άλλωστε, για ένα κράτος μέλος της ΕΕ, μέρος της τριμερούς συνεργασίας μας και για μια χώρα με κομβικό ρόλο σε μια άκρως ευαίσθητη περιοχή».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη, ανάμεσα σε άλλα, ότι την τριμερή σύνοδο απασχόλησαν επίσης θέματα που άπτονται της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και της ανάγκης να είναι απρόσκοπτη, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη ναυτική ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τον Οκτώβριο, θα αναλάβει πρωτοβουλίες, ανάμεσα σε άλλα, για την ανάδειξη της σημασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο Δίκαιο της Θάλασσας» και στον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών, και μαζί μπορούν τα κράτη μας να πετύχουν πολλά.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, αλλά επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, στη βάση του διεθνούς δικαίου, κάτι που, ωστόσο, δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε και ανοχή σε τετελεσμένα.

Είπε, εξάλλου, ότι συζητήθηκαν τρόποι να μετουσιωθεί η τριμερής συνεργασία σε πρωτοβουλίες και έργα, ειδικότερα στον τομέα της Ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των επενδύσεων και ότι επαναβεβαίωσαν την ισχυρή τους στήριξη στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Υπογράμμισε, ακόμη, τις προοπτικές από τη συνεργασία στο φυσικό αέριο.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι Ελλάδα και Κύπρος πρωτοστάτησαν στην ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου.