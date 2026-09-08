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Να μην παρασύρονται από προϊόντα που διαφημίζονται στο διαδίκτυο με υποσχέσεις για γρήγορη απώλεια βάρους, αντιγήρανση, μυϊκή ανάπτυξη ή γενικότερη βελτίωση της υγείας καλεί τους πολίτες ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Ο ΠΦΣ παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά την προειδοποίηση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για τη διάθεση μη εγκεκριμένων ή παράνομα διακινούμενων φαρμακευτικών προϊόντων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μη εξουσιοδοτημένων χώρων.

Στηρίζοντας τη θέση των αρμόδιων υπηρεσιών, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι χαρακτηρισμοί όπως «φυσικό», «καινοτόμο», «χωρίς παρενέργειες» ή «μόνο για ερευνητική χρήση» δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας ή νομιμότητας.

Ένα προϊόν που προωθείται με τέτοιους ισχυρισμούς μπορεί να περιέχει ουσίες των οποίων η σύνθεση, η περιεκτικότητα και η προέλευση δεν έχουν ελεγχθεί. Ο καταναλωτής, παράλληλα, δεν είναι πάντοτε σε θέση να αξιολογήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών ή αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

«Ασφαλές σημείο το αδειοδοτημένο φαρμακείο»

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος προτάσσει το αδειοδοτημένο φαρμακείο ως το θεσμοθετημένο και ελεγχόμενο σημείο από το οποίο οι πολίτες μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους και να λαμβάνουν επιστημονική καθοδήγηση.

Όπως υπογραμμίζει, ο ρόλος του φαρμακοποιού δεν περιορίζεται στην παράδοση ενός προϊόντος. Περιλαμβάνει την ενημέρωση για την ορθή χρήση των φαρμάκων, τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και αλληλεπιδράσεων και την παραπομπή του πολίτη σε γιατρό όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Ανάλογη προσοχή, αναφέρει ο ΠΦΣ, χρειάζεται και κατά την επιλογή συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Οι πολίτες καλούνται να επιλέγουν νόμιμες και αξιόπιστες πηγές και να ζητούν συμβουλή από επαγγελματία υγείας, ιδιαίτερα όταν ένα προϊόν συνοδεύεται από θεραπευτικούς ισχυρισμούς.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος καλεί το κοινό:

Να προμηθεύεται φάρμακα μόνο από αδειοδοτημένα φαρμακεία και νόμιμες, ελεγχόμενες πηγές.

Να αποφεύγει την αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ιστοσελίδες και χώρους.

Να συμβουλεύεται γιατρό ή φαρμακοποιό πριν χρησιμοποιήσει προϊόν που ενδέχεται να περιέχει ουσίες με φαρμακολογική δράση.

Να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη διαφημίσεις που υπόσχονται εντυπωσιακά ή άμεσα αποτελέσματα χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

Να ζητά τη συμβουλή φαρμακοποιού και για την επιλογή συμπληρωμάτων διατροφής ή προϊόντων προσωπικής φροντίδας.

Ο ΠΦΣ δηλώνει ότι θα στηρίξει τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης φαρμάκων και τον περιορισμό της διάθεσης προϊόντων αμφίβολης προέλευσης.

«Η υγεία δεν είναι προϊόν διαδικτυακής αναζήτησης ούτε υπόθεση ανεξέλεγκτης αγοράς», τονίζει ο Σύλλογος, επισημαίνοντας ότι η χρήση φαρμακευτικών προϊόντων προϋποθέτει έλεγχο, ασφάλεια και επιστημονική καθοδήγηση.