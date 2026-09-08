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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 36. Απέναντι από αρτοποιείο «Πανδώρα», μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22770150.

Μαλέα Ευδοκία, Αγγέλου Τερζάκη 110, κατ. 5. Πλησίον Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, περιοχή Τύμβου, Έγκωμη, τηλ. 22315616.

Λιασή Κατερίνα, Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 79. Έναντι εστιατορίου «RANCHO», Λακατάμια, τηλ. 22384464, 22324314.

Κόκκινος Σταύρος, Αρχ. Μακαρίου 21Α&Β. Απέναντι από κατάστημα «ZARA» στο κέντρο, Λευκωσία, τηλ. 22758900.

Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα Αβρααμίδη 23Α. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης «Μιντίκκης», Στρόβολος, τηλ. 22420040, 22420002.

Πετρίκκος Δημήτρης, Δημήτρη Χάματσου 51Β. Απέναντι από εκκλησία Παναγίας Ευαγγελίστριας, Δάλι, τηλ. 22523500, 99934501.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Γεωργούδης Αντρέας, Αγίας Σοφίας 21. Βόρεια από τα φώτα τροχαίας Αγίας Σοφίας (δρόμος «Προόδου») απέναντι από το κατάστημα «Πισσούριος», Λεμεσός, τηλ. 25442323, 99448813.

Αγαμέμνονος Χαρούλα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 131. Πλησίον Τσιρείου Σταδίου, Λεμεσός, τηλ. 25870748, 25560442.

Γρηγορίου Γρηγόρης, Κωστή Παλαμά 37Β. Άγιος Νεκτάριος, βορείως Λανιτείου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25754111, 99518413.

Συγγελίδου Άννα, Καραϊσκάκη 36Ζ. Έναντι πρώην Κεντρικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, Λεμεσός, τηλ. 25746522, 25341824.

Κετσιμπάσης Αναγνώστης, Ρενάτου Καρτεσίου 12. 100μ. βορείως κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον αρτοποιείου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25326600, 99903900.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Χριστοφόρου Ανδρέας, Λαρίσης 21. Καμάρες, προς Λεμεσό 400μ. μετά από τον κινηματογράφο «Cineplex», Λάρνακα, τηλ. 24364270, 24646753.

Σεργίου Ανδρέας, Αρχ. Μακαρίου 9. Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού, Λάρνακα, τηλ. 24623110, 24530445.

Ανδρέου Δέσποινα, Λεωφ. Αρτέμιδος 30. Πλησίον φώτων τροχαίας Φανερωμένης, Λάρνακα, τηλ. 24656884, 24361084.

ΠΑΦΟΣ

Τσέλεπου Λένια, Ελευθερίου Βενιζέλου 91. Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα τροχαίας κυκλικού κόμβου Λεμεσού, Πάφος, τηλ. 26954594, 26949276.

Γαβριήλ Παναγιώτης, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Λεοντίου Αντωνία, Ελευθερίας 71. Δρόμος αρτοποιείου «Θημωνιά», Δερύνεια, τηλ. 23821380.