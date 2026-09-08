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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βάσος Φτωχόπουλος, συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκδότης, που είχε έντονη παρουσία στα γράμματα, τον πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο.

Γεννημένος το 1950 στην κατεχόμενη σήμερα Αιγιαλούσα της Καρπασίας, έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Κύπρο, προτού η οικογένειά του μετακινηθεί στο Λονδίνο. Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ανέπτυξε πολιτική και κοινωνική δράση. Το Κυπριακό παρέμεινε σε όλη τη διαδρομή του σταθερός άξονας της σκέψης και των δημόσιων παρεμβάσεών του.

Η παρουσία του στον χώρο των γραμμάτων συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις εκδόσεις «Αιγαίον», μέσα από τις οποίες ανέπτυξε εκδοτική δραστηριότητα. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, διατηρώντας ενεργή παρουσία στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Για πολλά χρόνια ήταν επίσης ιδιοκτήτης της ομώνυμης ταβέρνας στη Λευκωσία, η οποία εξελίχθηκε σε σημείο συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πνευματικής ζωής.

Μέσα από τα κείμενα, τις εκδόσεις και τις δημόσιες παρεμβάσεις του διατύπωνε με ευθύτητα τις θέσεις του για το Κυπριακό, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα της Κύπρου, ζητήματα που κατείχαν κεντρική θέση στη δημόσια παρουσία του.

Ο Βάσος Φτωχόπουλος αφήνει πίσω του μια πολυσχιδή διαδρομή, που εκτείνεται από τις εκδόσεις και τη συγγραφή μέχρι τη σκηνοθεσία, τον πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο.