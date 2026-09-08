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Σε κλάματα ξέσπασε μέσα στη δικαστική αίθουσα η γνωστή Αιγύπτια παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα, μετά την καταδίκη της σε θάνατο για μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, επιμένοντας ότι είναι αθώα και ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις που της αποδίδονται.

«Δεν έχω καπνίσει ούτε τσιγάρο στη ζωή μου», φέρεται να είπε μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ζητώντας «έλεος και ανθρωπιά». Σύμφωνα με το CNN, η Χαλίφα δήλωσε επίσης: «Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό, με τον πιο ισχυρό όρκο, ότι έχω αδικηθεί».

Η παρουσιάστρια ανέφερε ακόμη ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και ότι πάσχει από όγκο.

Η Σάρα Χαλίφα και ακόμη 11 πρόσωπα καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Καΐρου σε θάνατο δι’ απαγχονισμού, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν την παρασκευή, προώθηση και εμπορία συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και την παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και μπορεί να προσβληθεί με έφεση.

Πριν από την έκδοσή της, το δικαστήριο ζήτησε τη γνωμοδότηση του Μεγάλου Μουφτή της Αιγύπτου, όπως προβλέπεται από την αιγυπτιακή νομοθεσία στις υποθέσεις στις οποίες εξετάζεται η επιβολή θανατικής ποινής.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Al-Ahram, στη δίκη παρουσιάστηκαν 20 μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό που, κατά τις αρχές, συνδέουν τη Χαλίφα και τους συγκατηγορουμένους της με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι δύο διαμερίσματα χρησιμοποιούνταν ως εργαστήρια για την αποθήκευση και την παρασκευή ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις έρευνες, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατασχέθηκαν περισσότερα από 750 κιλά συνθετικών ναρκωτικών και πρώτων υλών που προορίζονταν για την παραγωγή τους.

Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή τον Απρίλιο του 2025, όταν το αιγυπτιακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατάσχεση περίπου 200 κιλών ναρκωτικών και πρώτων υλών, καθώς και χρυσών κοσμημάτων, χρηματικών ποσών σε αιγυπτιακό και ξένο νόμισμα και πέντε αυτοκινήτων.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα και εκτίμησαν την αξία τους σε περίπου 489 εκατομμύρια ευρώ.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών, η συνολική ποσότητα ναρκωτικών και πρώτων υλών που κατασχέθηκε φέρεται να ξεπέρασε τα 750 κιλά. Αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η δυνητική αξία των ουσιών μετά την παρασκευή και διάθεσή τους στην αγορά θα μπορούσε να υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο.

Η Σάρα Χαλίφα είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Αίγυπτο, τόσο από την τηλεόραση όσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αριθμεί περίπου 2,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Είχε ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής «Sarah Production» και δραστηριοποιείτο στη διοργάνωση εκδηλώσεων και συναυλιών στην Αίγυπτο και σε χώρες του Κόλπου. Παράλληλα, προωθούσε μέσω διαδικτύου κέντρο αισθητικής στην περιοχή Αγκούζα του Καΐρου.

protothema.gr