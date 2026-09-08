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Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε διαμέρισμα στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας στη Γεροσκήπου, στην επαρχία Πάφου, με την ένοικο να προλαβαίνει να εξέλθει σε ασφαλή χώρο χωρίς να κινδυνεύσει.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 23:08 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος, τέθηκε υπό έλεγχο στις 23:25.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος που είχε αφεθεί σε αναμμένη μαγειρική συσκευή.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα επηρεάστηκαν μέρος του ξύλινου πάγκου και εξοπλισμός της κουζίνας, ενώ ο καπνός προκάλεσε ζημιές και στη βαφή της τοιχοποιίας.