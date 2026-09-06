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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε σταθμευμένο ιδιωτικό όχημα, το οποίο βρισκόταν σε υπόγειο κτιρίου στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 15:22 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Από τη φωτιά το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής, ενώ ελαφρές ζημιές προκλήθηκαν στη βαφή και στον εξοπλισμό του υπογείου.

Για την κατάσβεση, τα μέλη της Πυροσβεστικής χρησιμοποίησαν αναπνευστικές συσκευές για την είσοδο στον υπόγειο χώρο και σωλήνες νερού, ενώ στη συνέχεια έγινε εξαερισμός του χώρου με ειδική συσκευή.

Ως αιτία της πυρκαγιάς αποδίδεται μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη.

Συνολικά, το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 32 περιστατικά, εκ των οποίων 15 πυρκαγιές, 14 ειδικές εξυπηρετήσεις και τρεις ψευδείς κλήσεις.