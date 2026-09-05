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Στο 39,3% διαμορφώθηκε η συνολική πληρότητα των φραγμάτων την 1η Σεπτεμβρίου, με τα αποθέματα νερού να ανέρχονται σε 117,9 εκατ. κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν η πληρότητα βρισκόταν μόλις στο 15,5% και η αποθηκευμένη ποσότητα στα 46,4 εκατ. κυβικά μέτρα. Παρά τη σημαντική αύξηση, τα σημερινά επίπεδα παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από εκείνα του Σεπτεμβρίου του 2022, όταν η πληρότητα είχε φθάσει στο 76%.

Κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, περίοδο κατά την οποία οι απώλειες από εξάτμιση είναι αυξημένες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, τα συνολικά αποθέματα μειώθηκαν κατά περίπου 7 εκατ. κυβικά μέτρα.

Τέσσερα φράγματα πάνω από 85%

Από τα 21 φράγματα, τέσσερα βρίσκονται σε επίπεδο πληρότητας άνω του 85%. Ο Καλοπαναγιώτης βρίσκεται στο 100%, το Κλήρου-Μαλούντα-Ακακίου στο 89,7%, η Σολέα στο 88% και η Ταμασού στο 86%.

Σε καλό επίπεδο βρίσκονται ο Ξυλιάτος με 82%, η Βυζακιά με 79% και ο Πωμός με 70%.

Σε μέτριο επίπεδο καταγράφονται η Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς με 59%, η Αρμίνου με 58%, η Αργάκα με 56% και η Γερμασόγεια με 52%.

Έξι φράγματα σε χαμηλά επίπεδα

Χαμηλή παραμένει η πληρότητα σε έξι φράγματα. Το Κανναβιού βρίσκεται στο 45%, τα Πολεμίδια στο 44%, η Ευρέτου στο 42%, ενώ Κούρης και Μαυροκόλυμπος βρίσκονται στο 39%. Ο Ασπρόκρεμμος καταγράφει πληρότητα 38%.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η εικόνα σε τέσσερα φράγματα όπου η πληρότητα βρίσκεται κάτω από το 35%. Ο Διπόταμος βρίσκεται στο 29%, η Καλαβασός στο 23%, τα Λεύκαρα στο 18%, ενώ το φράγμα Άχνας περιορίζεται μόλις στο 1%.

ΚΥΠΕ