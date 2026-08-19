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Οι τελευταίες βροχές έφεραν εικόνες που μόνο Αύγουστο δεν θυμίζουν. Σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, ποταμοί και ρυάκια που για καιρό παρέμεναν στεγνά άρχισαν ξανά να κατεβάζουν νερό, αλλάζοντας για λίγο το καλοκαιρινό τοπίο.

Ροή νερού καταγράφηκε, μεταξύ άλλων, στον Ξυλουρικό, στον Λιμνάτη και στον ποταμό Καπηλιού, μετά τις έντονες τοπικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Ιδιαίτερα όμορφες εικόνες αναρτήθηκαν και στην ομάδα των «Καιρόφιλων», από τον εκδρομικό χώρο Καλονομάτη, στον Κάμπο της Τσακκίστρας, όπου το νερό έκανε ξανά την εμφάνισή του μέσα στο κατακαλόκαιρο.

Οι καταιγίδες των τελευταίων ημερών μπορεί να είχαν έντονα τοπικό χαρακτήρα, όμως σε ορισμένες περιοχές άφησαν πίσω τους μεγάλες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Μακεδονίτισσα καταγράφηκαν σε ένα 24ωρο περισσότερα από 62 χιλιοστά βροχής, ενώ στον Ξυλιάτο ξεπέρασαν τα 47 χιλιοστά.