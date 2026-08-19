Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ήταν Οκτώβριος του 2023 και ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ετοιμαζόταν να μεταβεί σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όταν το επιτελείο του βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα ασυνήθιστο πρόβλημα: δεν υπήρχε θέση στην αυτοκινητοπομπή για τη Νάταλι Χαρπ, την εξαιρετικά αφοσιωμένη βοηθό του, η οποία είχε γίνει σχεδόν αχώριστη από τον τότε πρώην πρόεδρο.

Η λύση ήταν εξίσου ασυνήθιστη. Η Χαρπ φέρεται να μπήκε στο πορτμπαγκάζ οχήματος προκειμένου να ακολουθήσει την αυτοκινητοπομπή, ένα περιστατικό που αποτυπώνει τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τον Τραμπ και τον ρόλο της ως μόνιμης «σκιάς» του.

Ακολούθησε (και ακούστηκε…) μια έντονη διαμάχη στο λόμπι, με την Χαρπ να επιμένει ότι ο Τραμπ της είχε ζητήσει προσωπικά να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Της αρνήθηκαν μια θέση στο αυτοκίνητο, αλλά ούσα αποφασισμένη να μην μείνει πίσω, η Χαρπ δεν δίστασε να πηδήξει στο πορτμπαγκάζ ενός SUV, σύμφωνα με τις δύο πηγές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από φωτογραφία που εξασφάλισε το CNN.

Το επεισόδιο, το οποίο δεν είχε δει προηγουμένως το φως της δημοσιότητας, είναι χρήσιμο ως μια σύνοψη του ρόλου που έχει διαμορφώσει η Χαρπ τα τελευταία χρόνια ως μια διαρκής και έντονα αφοσιωμένη παρουσία στο πλευρό του Τραμπ. Οι μέθοδοί της έχουν ενοχλήσει ανώτερους βοηθούς και κατά καιρούς έχουν οδηγήσει σε προσπάθειες να αποκλειστεί από τον στενό κύκλο του προέδρου, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που περιέγραψαν τη δυναμική στο CNN.



Πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια του δεξιού/υπερσυντηρητικού φάσματος, η οποία άρχισε να εργάζεται για τον Τραμπ αφού του απέδωσε «τη σωτηρία της ζωής της», η Χαρπ έχει εξελιχθεί σε βασικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του προέδρου και του έξω κόσμου· μεταφέρει μηνύματα από συμμάχους, κανονίζει συναντήσεις, πληκτρολογεί τις δημοσιεύσεις στο Truth Social και μεταφέρει εκτυπώσεις με εγκωμιαστικά άρθρα, παραμένοντας παράλληλα δίπλα του όλες τις ώρες της ημέρας.

«[Στον Τραμπ] αρέσει η προσοχή και το γεγονός ότι είναι 100% αφοσιωμένη και πιστή», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου. «[Η Χαρπ] δεν φέρνει αντιρρήσεις, δεν κάνει ερωτήσεις».

Η σχέση της Χαρπ με τον Τραμπ τέθηκε και πάλι «στο μικροσκόπιο» αυτή την εβδομάδα, όταν ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ την ανέφερε ονομαστικά σε μια, πλέον viral, ομιλία που επιτέθηκε στον Τραμπ.

Ο γερουσιαστής της Τζόρτζια επιτέθηκε στο «ταξίδι του προέδρου με τη Νάταλι στο φαινομενικά ανυπεράσπιστο ιπτάμενο παλάτι τους που του δώρισε ο Εμίρης του Κατάρ», μια αναφορά στην ένταξή της στον πρόεδρο – μαζί με μια πολύ περιορισμένη ομάδα – όταν επιβιβάστηκε κρυφά, μαζί με μια ομάδα «εκλεκτών», σε ένα μικρότερο αεροσκάφος για να φύγει από την Τουρκία λόγω απειλής από το Ιράν τον Ιούλιο.



Το σχόλιο προκάλεσε οργή στον Λευκό Οίκο, ο οποίος επανειλημμένα χαρακτήρισε τον Όσοφ ως «αηδιαστικό, θηλυπρεπές παιδί του θεάτρου» και «χαμένο ελαφριών βαρών» – αλλά προκάλεσε και την προσοχή των κοινωνικών δικτύων.

Η ραγδαία άνοδος της Χαρπ στον κόσμο του Τραμπ έχει ξεχωρίσει σε μεγάλο βαθμό λόγω της έντασης της αφοσίωσής της στον πρόεδρο από τότε που εντάχθηκε στο προσωπικό του το 2022. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε επίσημο τίτλο στην εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ, η Χαρπ τον ακολουθούσε σε όλη τη χώρα, τροφοδοτώντας τον με θετικά αφηγήματα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλη αλληλογραφία τόσο συχνά που οι σύμμαχοί της την ονόμασαν «ανθρώπινο εκτυπωτή».



Δείχνοντας πώς έχει γίνει απαραίτητη για τον Τραμπ, ένας Ρεπουμπλικάνος νομοθέτης σημείωσε ότι ενώ περιστασιακά επικοινωνούν απευθείας με τον πρόεδρο, πάντα φροντίζουν να το γνωρίζει η Χαρπ.



«Πάντα απαντάει. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει όλα αυτά», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι εκτός από την αποστολή μηνυμάτων στον Τραμπ, η Χαρπ συχνά στέλνει προσωπικά στους νομοθέτες άρθρα ή σημειώματα εκ μέρους του προέδρου.

Από τότε που τον ακολούθησε στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πολλές πηγές, η Χαρπ είναι πανταχού παρούσα. Σε βίντεο στο Οβάλ Γραφείο και άλλες εκδηλώσεις η Χαρπ συχνά εντοπίζεται περιμετρικά της αίθουσας να χαμογελά και να κουνάει το κεφάλι της επιδοκιμαστικά όσο ο πρόεδρος μιλάει. Συχνά είναι στον «μικρότερο κύκλο» βοηθών δίπλα στον Τραμπ καθώς ταξιδεύει σε συγκεντρώσεις.

«Η Νάταλι είναι τόσο γρήγορη», έχει πει ο Τραμπ σε συμμάχους αφού της ζήτησε να βρει ή να εκτυπώσει κάτι για αυτόν.



Η πανταχού παρούσα Χαρπ μερικές φορές προκαλεί αναστάτωση στον Λευκό Οίκο, ειδικά σε ορισμένους συμβούλους του Τραμπ που κατά καιρούς ήθελαν να συναντηθούν ιδιωτικά με τον πρόεδρο – μόνο και μόνο για να τη βρουν μπροστά τους στη συνάντηση, δήλωσε στο CNN μια από τις πηγές που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Η 35χρονη είναι επίσης «κτητική»» απέναντι στον Τραμπ και έχει πει σε άλλους ότι αναφέρεται μόνο σε αυτόν, ενοχλώντας άλλα στελέχη στην ιεραρχία του Λευκού Οίκου, ανέφερε μια άλλη πηγή.



Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποβάθμισε αυτές τις καταγγελίες, επιμένοντας ότι η Χαρπ συνεργάζεται καλά με τους περισσότερους συναδέλφους της.

Σε δήλωση την Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, υπερασπίστηκε την Χαρπ ως «μία από τις πιο πιστές και πιο εργατικές βοηθούς στην ομάδα του Προέδρου Τραμπ».



Ωστόσο, ακόμη και μεταξύ εκείνων που εδώ και καιρό ήταν επιφυλακτικοί για την ασυνήθιστη εξουσία της Χαρπ στη Δυτική Πτέρυγα, υπήρξε μικρή προσδοκία ότι η προσοχή της κοινής γνώμης στον ρόλο που διαδραματίζει θα αποδυνάμωνε τη θέση της – πόσω μάλλον απέναντι στον ίδιο τον Τραμπ.

Νωρίτερα φέτος, η Τραμπ πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων μετά την ανάρτηση και στη συνέχεια τη διαγραφή ενός ρατσιστικού βίντεο που απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους σε μια ζούγκλα. Η ανάρτηση, που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ, προκάλεσε σφοδρή κριτική σε όλο το πολιτικό φάσμα, πυροδοτώντας μια σειρά από καταστροφικά «ειδησεογραφικά απόνερα» και αναγκάζοντας τον Τραμπ και τους βοηθούς του να σπεύσουν να οργανώσουν υπερασπιστική γραμμή.

Εντός της «τροχιάς» του Τραμπ, σύμμαχοι και σύμβουλοι εικάζουν κατ’ ιδίαν ότι η Χαρπ ήταν υπεύθυνη για την επίμαχη ανάρτηση, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων βοηθών με πρόσβαση στον λογαριασμό Truth Social του Τραμπ.



Αλλά διστάζουν να την κατονομάσουν, δήλωσε μια πηγή στο CNN. Πιστεύουν ότι εάν το έκαναν η κατάληξη θα ήταν μόνο η περαιτέρω υποστήριξη του Τραμπ προς την Χαρπ.

skai.gr