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Στο κτήριο Filanda στη Λάρνακα για έλεγχο μετέβη τη Δευτέρα η Αστυνομία και η ΑΗΚ, όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος. Κληθείς να σχολιάσει το περιεχόμενο επιστολής της διαχειριστικής επιτροπής του συγκροτήματος στην οποία γίνεται λόγος για παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, υπεκμισθώσεις, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και επικίνδυνες ηλεκτρικές συνδέσεις, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι η Αστυνομία δεν έχει καταγγελίες ενώπιον της, ούτε έχει παραλάβει μέχρι στιγμής από δικηγόρο για οποιαδήποτε παράπονα όσον αφορά το συγκεκριμένο κτήριο.

Σε ερώτηση για το αν προηγήθηκε καταγγελία πριν τη σημερινή επίσκεψή τους στον χώρο, ανέφερε πως κάτι τέτοιο δεν υπήρχε εξηγώντας ότι ο έλεγχος γίνεται συχνά διότι υπάρχουν κάποια παράπονα.

Όσο αφορά την σημερινή επίσκεψη της Αστυνομίας και της ΑΗΚ, ο κ. Βύρωνος εξήγησε ότι οι λειτουργοί διαπίστωσαν ότι υπήρχαν επεμβάσεις όσον αφορά αφαίρεση των ασφαλειών, «αλλά δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν γίνεται κλοπή ρεύματος, η οποία είναι ποινικό αδίκημα για να εξετάσει η αστυνομία», σημειώνοντας ότι σφραγίστηκαν τα ρολόγια, και μπήκε και κλειδαριά. Πρόσθεσε ότι «όσον αφορά τα υπόλοιπα που ακούστηκαν σήμερα, είτε για απειλές είτε για λειτουργία νηπιαγωγείου στο χώρο, είτε για επιστολές από δικηγόρους, δεν έχουμε καταγγελίες ως Αστυνομία».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η αστυνομία θα διερευνήσει αν υπάρχει κλοπή από τον μετρητή, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε ξεκάθαρο κατά το σημερινό έλεγχο που έγινε από την Ηλεκτρική.

Πρόσθεσε ότι ο έλεγχος συνεχίζεται και ότι έγιναν 11 επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο χώρο για το 2026 και συμπλήρωσε ότι «αν είναι επικίνδυνη η οικοδομή, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, να οριστεί ως επικίνδυνη, να εκκενωθεί και να σφραγιστεί», διευκρινίζοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε πρόκειται για κτήριο που αποτελείται από πέντε μπλοκ, και συνολικά διαθέτει 150 διαμερίσματα.

ΚΥΠΕ