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Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, μια πιστή σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα ενταχθεί στο δυναμικό του Fox news όπου θα «σχολιάζει και θα αναλύει» θέματα πολιτικής επικαιρότητας, ανακοίνωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ θα κάνει ντεμπούτο την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου, στο οποίο επαινείται η «ιδιαίτερη αντίληψή της για το τρέχον πολιτικό τοπίο».



ΑΠΕ-ΜΠΕ