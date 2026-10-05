Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απέσυραν από τη βάση RAF Fairford, στο Γκλόστερσαϊρ της Βρετανίας, όλα τα βομβαρδιστικά B-1 που είχαν αναπτυχθεί εκεί, μετά την αποκάλυψη ύποπτου σχεδίου τρομοκρατικής ενέργειας.

Τουλάχιστον 12 αμερικανικά βομβαρδιστικά είχαν αναπτυχθεί στη βρετανική αεροπορική βάση, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί ως βασικός κόμβος για επιχειρήσεις βομβαρδιστικών με στόχο το Ιράν.

Ορισμένα από τα αεροσκάφη είχαν φτάσει στο Fairford μόλις λίγες ημέρες πριν από την αιφνιδιαστική απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκαλύπτει η Daily Mail.

Η ταχύτητα με την οποία απομακρύνθηκαν τα αεροσκάφη έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς οι αμερικανικές αρχές δεν αποκάλυψαν αρχικά τον λόγο της κίνησης. Ωστόσο, η απόφαση ελήφθη λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό τριών ύποπτων οχημάτων κοντά στο﻿ RAF Fairford και είναι πλέον πασιφανές ότι η αιφνίδια απόφαση σχετίζεται με το περιστατικό.

Οι συλλήψεις και η ύποπτη συνωμοσία

Πέντε άνδρες, ηλικίας 23 έως 25 ετών και όλοι Βρετανοί υπήκοοι, συνελήφθησαν αρχικά ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και στη συνέχεια ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Και οι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακολούθησε η σύλληψη ενός 25χρονου Βρετανού με ιρανική καταγωγή στο Λονδίνο, επίσης με την κατηγορία της προετοιμασίας τρομοκρατικής ενέργειας. Και αυτός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η αντιτρομοκρατική αστυνομία συνεχίζει την έρευνα.

Ιδιαίτερα ασυνήθιστη είναι η πληροφορία ότι η συνωμοσία αποκαλύφθηκε όταν ένας από τους ίδιους τους υπόπτους τηλεφώνησε στην αστυνομία. Μετά την κλήση, ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο στην Γκλόστερσαϊρ, συνέλαβαν τους υπόπτους και τους αφαίρεσαν τα ρούχα, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ενδέχεται να φορούσαν γιλέκα αυτοκτονίας.

Σα τρία οχήματα δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκε ποσότητα βενζίνης.

«Ισχυρές ενδείξεις» για εμπλοκή του Ιράν

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως το Ιράν συνδέεται με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Την περασμένη Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η υπόθεση «σαφώς περιλαμβάνει τον ρόλο ενός ξένου παράγοντα». Ο Ρούμπιο απέφυγε να κατηγορήσει ευθέως το Ιράν, σημειώνοντας όμως ότι το καθεστώς της Τεχεράνης «έχει απειλήσει ανοιχτά να επιτεθεί σε αμερικανικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο».

Οι Αμερικανοί γνώριζαν για απειλές στη RAF Fairford

Σύμφωνα με πληροφορίες, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ενημερωθεί για επίθεση που συνδεόταν με το Ιράν και στην οποία είχε στοχοποιηθεί βομβαρδιστικό αεροσκάφος. Παράλληλα, είχαν λάβει ενημέρωση για σχέδιο δολοφονίας προσωπικού που υπηρετεί στη βάση, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall Street Journal».

Πηγές του Λευκού Οίκου δεν διέψευσαν ότι η απομάκρυνση των βομβαρδιστικών συνδέεται με το περιστατικό. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τελικά την επιστροφή των αεροσκαφών, χωρίς να αποκαλύψει επιχειρησιακές λεπτομέρειες, αλλά όλα δείχνουν ότι αφορούσε θέμα ασφαλείας.

«Η επιχειρησιακή ασφάλεια δεν μας επέτρεπε να επιβεβαιώσουμε σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνηση των μέσων και των δυνάμεών μας. Μπορούμε, όμως, πλέον να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στο RAF Fairford έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε.

Το Πεντάγωνο πρόσθεσε ότι οι αεροπόροι που χειρίζονται τον στόλο των αμερικανικών βομβαρδιστικών, συμπεριλαμβανομένων των B-1, B-2 και B-52, παραμένουν έτοιμοι να παρέχουν «δυνατότητες ακριβούς παγκόσμιας κρούσης», μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων που ξεκινούν και ολοκληρώνονται από τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες, «οπουδήποτε και οποτεδήποτε».

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης στη Βρετανία

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω προειδοποίησης που είχε απευθύνει τον Ιούλιο το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε βρετανική βάση χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης θα θεωρείται «νόμιμος στόχος».

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο γιατί ο ένας από τους υπόπτους αποφάσισε να καλέσει ο ίδιος την αστυνομία. Η έρευνα των βρετανικών αντιτρομοκρατικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η αιφνίδια απομάκρυνση του αμερικανικού στόλου βομβαρδιστικών από το Fairford εντείνει τις ανησυχίες για το επίπεδο της απειλής γύρω από τη βάση.

iefimerida.gr