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Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκε σήμερα (5/10) άντρας, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανήλικης, πριν από περίπου 10 χρόνια.

Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε χώρα του εξωτερικού και μετά την καταγγελία του θύματος, συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα και ακολούθως οδηγήθηκε ενώπιον της Κυπριακής Δικαιοσύνης. Η καταγγελία προκαλεί ανατριχίλα, καθώς ο φερόμενος ως δράστης ήταν τότε ο σύζυγος της αδελφής του θύματος. Τα αδικήματα, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, διαπράχθηκαν όταν το θύμα ήταν ανήλικο. Ωστόσο, μόλις πρόσφατα βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει την υπόθεση στις Αστυνομικές Αρχές.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, με τους δικηγόρους του να φέρουν ένσταση στην κράτηση του πελάτη τους. Ωστόσο, το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση και διέταξε την κράτησή του ως υπόδικου στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την έναρξη της δίκης η οποία ορίστηκε τον Νοέμβριο.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, αντιμετωπίζει πέραν των 10 κατηγοριών, οι οποίες αφορούν σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού και κακοποίηση.