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Σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο Πάφου που θα συνέλθει στις 27 Ιανουαρίου 2027, παραπέμφθηκαν σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου οι τρεις συλληφθέντες ως ύποπτοι για τον φόνο του 51χρονου Γκρεγκ Κέναν στην Πέγεια.

Τόσο η 42χρονη συμβία του θύματος, όσο και ο 20χρονος γιος της και η 35χρονη φίλη του παραπέμπονται με τις ίδιες κατηγορίες, του φόνου εκ προμελέτης και της συνομωσίας για διάπραξη φόνου.

Οι τρεις μετά την παραπομπή τους σε δίκη στο Κακουργιοδικείο παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τις 26 Νοεμβρίου, όταν και θα κληθούν δια των συνηγόρων τους να δηλώσουν αν φέρουν ένσταση στο αίτημα της κατηγορούσας αρχής να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την δίκη. Στις 26 τρέχοντος το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφαση του ως προς την κράτηση τους ή μη μέχρι την εμφάνιση τους στο Κακουργιοδικείο.

​Θυμίζουμε ότι ο φόνος του 51χρονου διαπράχθηκε το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου στην κατοικία που διέμενε με την σύντροφο του και τον γιο της. Οι τρεις συνελήφθησαν τις επόμενες ώρες του φόνου και ήδη ο 20χρονος έχει παραδεχθεί ότι μαχαίρωσε το θύμα, ισχυριζόμενος ότι αυτό έγινε κατά την διάρκεια πάλης στην προσπάθεια του να αφαιρέσει το μαχαίρι που κρατούσε ο 51χρονος απειλώντας τη μητέρα του.

Η Αστυνομία βάσει των τεκμηρίων και μαρτυριών που κατέχει θεωρεί και τις δύο γυναίκες ότι συνέργησαν στο φόνο, εξαφανίζοντας τεκμήρια και επιχειρώντας να αποκρύψουν γεγονότα της επίμαχης περιόδου.